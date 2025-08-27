Anthony Hernández: «Reinier de Ridder es solo otra pelea más»

Anthony Hernández parece imperturbable ante las amenazas que Reinier de Ridder podría representar cuando se enfrenten en el octágono.

La semana pasada, el CEO de UFC, Dana White, reveló que Hernández se enfrentará al contendiente en ascenso Reinier de Ridder en un choque de alto riesgo con importantes implicaciones para el título que encabezará UFC Vancouver el 18 de octubre en el Rogers Center en Columbia Británica, Canadá.

«Fluffy» ostenta la distinción de poseer la racha ganadora más larga en la historia de la UFC en peso mediano sin haber recibido aún una oportunidad por el título. Aunque su objetivo es el recién coronado campeón Khamzat Chimaev, Hernández ha aceptado una pelea con «RDR» para mantenerse activo y seguir forjando su camino hacia una oportunidad por el título.

Anthony Hernandez sobre enfrentarse a Reinier de Ridder: «Grande, peligroso… pero solo una pelea más»

Durante una entrevista reciente Anthony Hernandez compartió sus opiniones sobre su próximo enfrentamiento estelar contra Reinier de Ridder en UFC Vancouver. Si bien reconoció el innato talento de De Ridder dentro de la jaula, «Fluffy» dejó claro que está listo para adaptarse a cualquier desafío que el ex campeón de dos divisiones de ONE Championship le presente en la noche de la pelea.

«Creo que es grande y peligroso. Eso es todo. Mis entrenadores me darán el resto de la tarea. Lo veré con ellos cuando llegue el momento, pero no sé, hombre, es solo otra pelea, tal como la veo».

El californiano de 31 años exudaba aún más confianza, insistiendo en que tiene las herramientas para anular la implacable lucha de Khamzat Chimaev, pero enfatizó que su único enfoque sigue siendo «RDR» por ahora.

Hay niveles en esto, hombre. Hay niveles en esto, y creo que estoy en ese nivel. Así que, con el tiempo, cuando llegue la pelea, estaré listo. Pero para mí es una pelea a la vez. El siguiente en la fila es de Ridder, así que debo planear una estrategia contra él y seguir subiendo en la clasificación.