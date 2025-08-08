Dricus du Plessis retendrá su campeonato de peso mediano de la UFC contra Khamzat Chimaev en UFC 319, según afirma el principal contendiente Anthony Hernandez.

Como sabemos, Dricus du Plessis se prepara para la que podría ser la prueba más difícil de su carrera hasta la fecha. Se enfrentará a Khamzat Chimaev, y lo hará sabiendo que muchos no creen que pueda lograrlo. Por supuesto, estamos hablando de DDP, y ya ha superado muchos desafíos cuando nadie lo esperaba.

Dicho esto, Khamzat Chimaev es un ser completamente diferente. Ha vencido a algunos de los nombres más pesados de las artes marciales mixtas a lo largo de su trayectoria, y aunque Dricus du Plessis ha sido un campeón fenomenal hasta la fecha, es lógico pensar que ‘Borz’ llega a este combate con la confianza que siempre ha tenido.

Sin embargo, a los ojos del mencionado Anthony Hernández, Dricus du Plessis es al que deberíamos respaldar de cara a la noche de la pelea.

► Anthony Hernandez respalda a Dricus du Plessis para vencer a Khamzat Chimaev

“Creo que DDP va a sorprender al mundo otra vez. Es un [censurado] grande, duro, torpe… Todavía no me convence del todo Khamzat. Entiendo que es bueno y peligroso, bla, bla… ¿Quién fue? Usman le dio una paliza viniendo desde el sofá. Entonces, ¿cómo le va con alguien que es como un auténtico peleador de peso medio?”

DDP sabe que tendrá que estar en su mejor momento, pero no creemos que la presión vaya a afectarle demasiado.