El luchador de AEW y ROH Anthony Henry compartía esta publicación en redes sociales hace unas horas para preocupación de sus seguidores después de haberse lastimado luchando con Bryan Keith, compañero suyo en las dos empresas mencionadas, en un combate por el Campeonato Nacional DPW en el evento DPW Live 5.

Y la evaluación a la que se sometió no dio los mejores resultados pues posteriormente el integrante de The WorkHorsemen anunció que está lesionado.

«Actualización: Absolutamente destruido. En el combate de anoche contra Bryan Keith, recibí un rodillazo que me rompió la mandíbula. The Workhorsemen tenían algunas cosas interesantes por delante. Una de ellas era el torneo de equiopos de AEW en el que ahora no podremos participar. Pronto me operarán«.

«Sinceramente no sé cómo me lo tomaré. Nunca he tenido una lesión como esta. No sé qué hacer sin la lucha libre, y mi mayor temor es que descarrile cualquier plan futuro para Drake y para mí. Puede que esté ausente de aquí por un tiempo. ¡Agradezco a todos los fans que nos apoyan!».

I honestly don't know how I will take this. I've never had an injury like this. I don't know what to do without wrestling, and my biggest fear is that it derails any upcoming plans for Drake and I. I may be absent from here for a while. I appreciate all the fans who support us! https://t.co/UhV811VFFI

— Anthony Henry- A Workhorseman (@Antnyhenry) March 12, 2024