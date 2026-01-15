Anthony Greene participará en el MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Anthony Greene luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Este será el segundo Battle RIOT de Anthony Greene, y el destacado luchador llega con la experiencia, el hambre y el poder impredecible que han definido su trayectoria en MLW y más allá. Greene causó sensación en MLW cuando debutó en Battle RIOT VII, con una actuación impresionante al enfrentarse al caos de la lucha de 40 hombres y demostrar que podía con los mejores.

El ascenso de Greene se basa en una carrera internacional que lo ha llevado desde la escena independiente hasta importantes promotoras internacionales. Conocido por su ataque versátil, su técnica impecable y sus característicos remates, Greene combina precisión atlética con una potencia contundente… la combinación perfecta para combates donde la resistencia y la adaptabilidad son tan importantes como la fuerza y ​​la agresividad.

Para Greene, regresar a Battle RIOT no se trata solo de competir, sino de progresar, demostrar que pertenece a la élite y aprovechar la oportunidad que podría redefinir su futuro en MLW. Con cada participante que se suma a la contienda y cada eliminación que transforma el panorama, RIOT tiene una forma de recompensar a los luchadores que pueden pensar con rapidez, adaptarse bajo presión y atacar con decisión cuando es necesario.

Battle RIOT sigue siendo la extravagancia más impredecible de MLW: dos competidores comienzan el combate; cada 60 segundos, otro participante ingresa; las eliminaciones ocurren por conteo, sumisión o siendo arrojado sobre la cuerda superior con ambos pies tocando el suelo; y sin descalificaciones, armas y tácticas oportunistas son parte de la pelea.

El 29 de enero en Kissimmee, cuando el reloj llegue a cero y comience el caos, Anthony Greene regresa a RIOT con experiencia, confianza y la ambición de llegar más lejos que nunca. ¿Podrá Greene hacer de esta batalla la más memorable hasta ahora?