Ahora que AEW Rampage está por terminar, puede decirse que uno de sus momentos más memorables lo protagonizó Anthony Bowens de The Acclaimed: «Soy gay». Durante el episodio del 23 de junio de 2023, Harley Cameron estaba intentando seducirlo mientras él, Max Caster, Billy Gunn y todos los fanáticos se reían sabiendo algo que la luchadora no y que finalmente supo cuando su compañero se lo reveló para regocijo de todo el mundo.

► Un segmento viral

Hablando recientemente en ROAR Around The Ring, el propio Bowens compartía algunos detalles de entonces:

«Eso fue algo que QT me propuso y me preguntó si me sentía cómodo haciéndolo, porque pensó que sería una gran idea y un segmento excelente para la visibilidad, y además sería divertido. Dije: ‘Claro, absolutamente’. Había estado esperando hacer algo así en televisión, pero no quería que se sintiera forzado. Quería que fuera orgánico, que fuera divertido. Porque así es como me gustan las cosas. No quiero que sea algo demasiado serio, aunque pueda serlo en ciertos casos», explicó Bowens. «Así que dije: ‘Claro, absolutamente’. No sabía cuál iba a ser la reacción. Siempre decía que tal vez obtendría una ovación leve o algo así, pero tener a toda una arena de pie y luego coreando, no pude evitar sonreír. Todos estábamos sonriendo en el ring.»

«Un aplauso para Harley también. Es extremadamente talentosa y súper divertida. No creo que se haya notado en la transmisión, pero la abuchearon. Recuerda, ese era un show grabado. La abuchearon durante cinco minutos seguidos. Lo redujeron para la televisión, creo que a unos 30 segundos o algo así. Pero estuvimos allí parados mucho tiempo, hasta el punto en que ni siquiera podía escuchar lo que estaba diciendo. Así que, si estuviste en la arena esa noche, presenciaste algo muy especial.»