Anthony Bowens: «Lo que dicen de AEW es fabricado»

En los últimos meses hemos hablado mucho en Súper Luchas de cual es el ambiente entre bastidores en All Elite Wrestling así como de la relación entre luchadores. Siempre lo hacemos a través de informes que provienen de fuentes en las que confiamos y nunca de rumores. De todas maneras, Anthony Bowens asegura que lo que se dice de lo que pasa detrás de escena en la compañía es fabricado. El integrante de The Acclaimed, que en estos momentos son los Campeones Mundiales de Parejas AEW, hace esta declaración en una reciente entrevista con Jonathan Hood para ESPN Chicago.

► Anthony Bowens critica los rumores sobre AEW

“Ese es el problema con los medios a veces, a la gente le gusta lanzar estos titulares y leen uno y lo leen de otro sitio y lo leen de un tercer sitio y de repente han creado este percepción de: ‘Oh, Dios mío, es un caos’. No se parece en nada a lo que estás leyendo. Realmente disfruto nuestro vestuario. Leo los informes de vez en cuando solo para ver qué tan precisas son y, sorprendentemente, no lo son.

«Por favor, tome lo que lee en Internet con cautela porque hay muchas fabricaciones, mucha gente necesita clics para el sitio web, por lo que van a poner el titular más dramático que existe. Solo sé que todo está bien, a la compañía le está yendo bien, es un lugar divertido para estar. Realmente disfruto de venir a trabajar cada semana, es emocionante. No ha habido un momento en el que esté como: ‘Oh, esto es terrible, oh Dios mío, hay tanto drama’. No es así en absoluto».

¿Qué os parecen las palabras de Anthony Bowens?