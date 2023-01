Anthony Bowens habla de su rivalidad con Jeff Jarrett y Jay Lethal en torno al Campeonato Mundial de Parejas AEW en una reciente entrevista con Screen Rant. The Acclaimed han logrado mantener el título en sus manos contra los veteranos en una historia que se fue a lo personal cuando Max Caster incluyó a Karen Jarrett en una canción de RAP. Dicho esto, Bowens espera haber terminado ya con ella.

► ¿Ya se acabó The Acclaimed contra Jeff Jarrett y Jay Lethal?

“Fueron batallas, y fueron batallas acaloradas por una razón porque se volvió un poco personal la semana anterior. Para aquellos que no estaban al tanto, nuestro video musical tenía una línea que revolvió un poco la olla en el campamento de Jeff Jarrett. Las cosas se pusieron un poco locas, así que hubo mucha emoción real allí en el ring. Me alegro de que hayamos podido sacar dos victorias.

“Quiero decir, creo que mucho de lo que hace que la lucha libre sea muy emocionante son las historias, y cuando puedes salir de una historia y tener, como dije antes, las emociones crudas del caos que está sucediendo eso realmente atrae mucho interés de todos los involucrados, incluidos nosotros. Me animó. No podía esperar para salir y darle una paliza. No sé si has escuchado su podcast. En su podcast, My World, él dijo algunas cosas bastante malas sobre la familia de [Max] Caster, y sobre dónde entrenamos, etc., así que tenemos que asegurarnos de que estamos defendiendo y manteniendo nuestros títulos. Somos los campeones eternos, tenemos que cumplir nuestra palabra. Así que hay muchas partes móviles. Están sucediendo muchas cosas. Pero de nuevo , tuvimos dos victorias muy sólidas para comenzar 2023. Max, Billy y yo estamos muy, muy felices”.

“Espero que hayamos terminado. Estoy cansado de golpearles el trasero todas las noches (Risas)”.

¿Qué os parece la rivalidad de The Acclaimed con Jeff Jarrett y Jay Lethal?