Anthony Bowens: del béisbol a la lucha… ¡por Santino Marella!

El luchador de AEW Anthony Bowens habla de los seis años de Dynamite, The Acclaimed, sus inicios en la lucha libre y pasado en el béisbol o representar a la comunidad LGBTQ+.

► En palabras de Anthony Bowens

El aniversario de AEW Dynamite

«Es fantástico. Seis años de AEW Dynamite. Hay mucho que celebrar, muchos grandes momentos, especialmente para el orgullo de la lucha profesional. Obviamente, hubo mucho con mi antiguo equipo en pareja, The Acclaimed, y habrá mucho más cuando se trate de mí como individuo en solitario. Estoy emocionado de que todos puedan celebrarlo, y Miami, Hollywood, Florida, puedan celebrar junto con nosotros. Queremos que todos vengan al Hard Rock Live y llenen el lugar. AEW siempre hace un trabajo increíble con una mezcla de estilos y talentos diferentes.» «Ha sido un gran placer formar parte de AEW durante los últimos cinco años. Sigo siendo parte de los cimientos de la empresa. No se puede pensar en AEW sin el orgullo de la lucha, sin el Scissor King, sin The Acclaimed. Es un gran privilegio salir cada semana en televisión, luchar, vivir mi sueño y hacerlo frente a los mejores fanáticos del mundo.»

The Acclaimed, Billy Gunn y la transición a luchar en solitario

«The Acclaimed surgió gracias a nuestro dueño, Tony Khan. Fue idea de Tony juntarnos a Max y a mí. Al principio fue difícil, en muchas formas que la gente ni siquiera conoce, pero perseveré porque así soy como profesional. Terminamos convirtiéndonos en campeones en parejas de AEW y los campeones de tríos con el reinado más largo. Pero ahora ese capítulo quedó atrás, y me concentro en avanzar como luchador individual, crear recuerdos y ganar campeonatos.» «Ya fui luchador individual antes de unirme a AEW. Estuve ocho años en el circuito independiente como luchador individual. Es emocionante volver a expresarme creativamente por mí mismo. Además, desde el punto de vista físico es diferente: en lucha en pareja, si estás cansado, puedes hacer un cambio, pero en lucha individual todo depende de ti. Es un animal totalmente distinto, pero estoy emocionado por ello.» «He aprendido mucho de Billy Gunn. Siempre ha sido fenomenal, divertido y muy útil en cualquier duda que tengas sobre lucha profesional. Es una enciclopedia ambulante de conocimiento y ha sido genial conversar con él sobre cómo manejar cosas en la industria.»

Del béisbol a la lucha libre

«En 2012 estaba en el gimnasio y Santino Marella estaba allí. Le pedí una foto y me dijo: ‘Pareces un luchador profesional, ¿has pensado en ser uno?’ Me dio el número de Pat Buck, quien también es productor en AEW. Empecé a entrenar la semana siguiente. Más adelante, a través de una serie de eventos, llegué a AEW.» «Crecí en New Jersey. Jugué béisbol en la preparatoria Nutley High School, luego en la universidad para Seton Hall y Montclair State. Era un fanático del béisbol y de la lucha profesional. Descubrí a Barry Bonds a los 10 años y eso me inspiró a jugar béisbol. Jugué a un alto nivel hasta la universidad antes de cambiarme a la lucha profesional. Siempre quise ser jugador profesional de béisbol, pero problemas en el codo me hicieron parar y Santino Marella me inspiró a probar la lucha.» «La lucha profesional es el deporte más difícil que he hecho en cuanto a resistencia, contacto y combinación de habilidades atléticas. En béisbol, el contacto es solo con el bate, pero en lucha es todo tipo de esfuerzo físico. Es mucho más exigente.»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VALLEY BOYS⚡️ (@valleyboysla)

La comunidad LGBTQ+

«Es genial vivir mi sueño y que la gente se relacione con mi historia y mi camino. Siento que impactamos a las personas de manera positiva solo por vivir nuestro sueño. En AEW siempre he podido ser yo mismo, y eso me lo permite un entorno libre de juicios.»