Antes de WWE, Arianna Grace ¡quería ser boxeadora!

Si tu padre es Santino Marella parece claro que tu futuro estará en la lucha libre profesional pero para Arianna Grace esto no siempre fue así. La luchadora de 27 años de Mississauga, Ontario (Canadá) comenzó su carrera en 2018 en país natal y poco después en la National Wrestling Alliance. En 2022, fue reclutada por la WWE y desde entonces ha estado buscando su sitio en NXT. Además, desde que ambas compañías iniciaron su relación de colaboración, también está luchando en la Total Non-Stop Action; de hecho, este próximo jueves va a hacer equipo con su «The Milan Miracle» en TNA iMPACT!.

Antes de aventurarse en el pro wrestling, Arianna, de nombre real Bianca Sophia Carelli, probó la danza, los concursos de belleza, el teatro… Se puede decir que es multifacética. En cambio, nunca se adentró en el boxeo, lo cual no resultará sorprendente de primeras, pero en realidad Grace estuvo entrenando para ello. Así lo revela en Hall of Fame, el pódcast de Booker T:

«Creo que fue en junio del año pasado, tenía una vieja lesión de boxeo. Antes de empezar a luchar, estaba entrenando para hacer algunas peleas de boxeo. Estuve muy metida en el boxeo durante unos años y entrenaba con mucho rigor, tan rigurosamente como ahora con la lucha. Tenía un pequeño desgarro en el labrum. El año pasado, después de Heatwave, tuve que reparar mi hombro. Estuve luchando todo ese tiempo con un hombro un poco defectuoso. Ahora estoy bien, mejor que nunca. Ahora, este cuchillo está tan afilado como siempre. Me siento increíble. Me siento emocionada y como si me moviera mejor que nunca. Estoy lista para arrancar.»