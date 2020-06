Antes del Edge vs. Randy Orton, WWE ya promovió una lucha como "la mejor de la historia"

Hasta hace un mes, si nos ateníamos al discurso histórico de WWE, de tener que posicionar un combate como el mejor de su historia, quizás el más valorado por la empresa era el Shawn Michaels vs. The Undertaker en WrestleMania 25.

Pero con la promoción del Edge vs. Randy Orton que vimos el pasado domingo en Backlash 2020, asistimos a un cambio de paradigma... que casi nadie compró. Porque sin tapujos, McMahonlandia lo presentó con el eslogan de "The Greatest Wrestling Match Ever". Duelo que, después de todo, tuvo bastante calidad, si bien estuvo muy beneficiado por los trucos de posproducción.

► El precedente de Edge vs. Randy Orton hace casi medio siglo

No obstante, sin posibles motivos de posicionamiento en Google, WWE ya promovió cierto combate antes de que Edge y Randy Orton nacieran con un eslogan similar, en este caso, "The Greatest Wrestling Match In Our Lifetime". Dentro del último boletín del Wrestling Observer, Dave Meltzer recuerda tal extravagancia ideada por Vince McMahon Sr. en la entonces WWWF.

«Aunque la mayoría ha olvidado esto, en septiembre de 1972, como promoción previa al combate por el Campeonato WWWF entre Pedro Morales y Bruno Sammartino en el Shea Stadium, Vince McMahon impulsó el encuentro semanas antes, no sólo en el mercado de New York, sino en otros mercados que nunca anunciaron los shows del Madison Square Garden, diciéndole a los fans que verían "el mejor combate de lucha libre de sus vidas". «El combate fue un empate de 65 minutos (facturado como de 75 minutos), que terminó con el límite de tiempo de las 11 de la noche de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. Ya que fue la única vez que estos luchadores se enfrentaron, fue histórico, y por la naturaleza de ser un técnico vs. técnico, completamente distinto a cualquier combate visto en Nueva Tork, o realmente en cualquier lugar. «El combate obtuvo críticas diversas, ya que aquellos que esperaban el típico combate de Morales o de Sammartino no lo entendieron. Algunos consideraron que dos técnicos intercambiando agarres durante tanto tiempo era aburrido. Otros lo consideraron original. En general, fue considerando bueno, aunque no genial. Sammartino habló de este combate como uno de los grandes momentos de su carrera, sólo porque tuvo que hacerlo con un estilo completamente distinto a lo habitual para un ´periodo de tiempo prolongado, y le pareció que logró sacarlo adelante».

Más información e imágenes de esta legendaria lucha pueden encontrarse aquí.