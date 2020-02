Antes de WrestleMania, Samoa Joe irá a evento fuera de WWE

Cómo ha cambiado la situación de Samoa Joe en WWE en unos pocos días. El veterano luchador ha pasado de enamorar a la empresa durante su ausencia de los encordados como comentarista y a regresar por todo lo alto a la acción a lesionarse de nuevo y ser suspendido por violar la Política de Bienestar y Antidrogas. Estando saludable, lo cual no podemos confirmar en este momento, podrá competir de nuevo a partir del 25 de marzo. Esto quiere decir que va a perderse tanto el Super ShowDown 2020 de Arabia Saudí como Elimination Chamber 2020.

Y veremos si su regreso a los encordados se da con el tiempo suficiente para que tenga un combate propio en WrestleMania 36. De lo contrario, con toda probabilidad, suponiendo que formará parte del magno evento, tendrá su hueco como participante de la campal en honor de André el Gigante. No es una mala noticia nunca estar en el PPV más importante del año. Pero alguien como el samoano debería tener un combate más grande.

► Samoa Joe irá a evento fuera de WWE

Es pronto para saber qué le deparará «La Vitrina de los Inmortales» de este año a Joe, pero no para confirmar, pues es oficial, que tan solo tres días antes estará apareciendo en un evento fuera de la empresa.

Esta es una fiesta anual que con el paso de los años se ha hecho realmente popular. Va a celebrarse el 2 de abril en el Club Skye de Tampa, misma ciudad del estado de Florida donde se hará WM. Como vemos, otras estrellas del mundo luchístico como Tama Tonga o Tanga Loa también estarán presentes. Y no será la primera vez que un trabajador del imperio McMahon acude; en el pasado también lo hicieron The New Day o Corey Graves. No existe motivo para la polémica, ni mucho menos, pero es curioso que Joe pueda formar parte de este evento y quedar fuera de WrestleMania.

Cabe mencionarse, hablando del PPV en el que todas las Superestrellas quieren estar, que hasta ahora Joe solo ha tenido la oportunidad de participar en uno, WrestleMania 35. El año pasado defendió el Campeonato de Estados Unidos ante Rey Mysterio. Fue hasta ahora su única participación en este show.