El Stadium Stampede Match fue el combate que cerró el evento "Double or Nothing", segundo PPV que presentó AEW en este 2020. Fue realizado en el TIAA Bank Field de Jacksonville donde se vio el choque entre las facciones The Elite y The Inner Circle.

► Antes del "Stadium Stampade Match" existió "Street Wrestling in Tokyo Dome"

Aunque muchos celebraron el encuentro por la innovación, versatilidad y chispas de humor que estuvo presente en los casi 34 minutos de duración, cabe señalar que NO es el primero es su especie, ya que la modalidad de luchar en un estadio deportivo a puerta cerrada fue usada tres años antes por Dramatic Dream Team (DDT), como parte de los festejos por los 20 años de la fundación de la empresa nipona.

Se trató del "Street Wrestling in Tokyo Dome", llevado a cabo en el majestuoso Tokyo Dome, casa de los Yomiuri Giants de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional y sede del magno evento anual "Wrestle Kingdom" de NJPW.

La lucha se realizó debido a que uno de los sueños de Sanshiro Takagi, presidente de DDT, era presentar una función conmemorativa en dicho recinto, pero el presupuesto de la pequeña empresa independiente no podía cubrir el pago del Tokyo Dome para un evento de esa naturaleza.

Por tal motivo, se le ocurrió hacer una sola lucha a puerta cerrada, el 1 de junio de 2017, donde el propio Sanshiro Takagi enfrentó a Minoru Suzuki. La modalidad a emplearse fue que las caídas contaba en cualquier lugar y podría usarse como arma cualquier implemento que se encontrara en el estadio (campo, vestidores, vestíbulo, pasillos, gradas, etc).

Sólo se permitió el acceso a reporteros, camarógrafos y luchadores. A diferencia de "Stadium Stampede Match", "Street Wrestling in Tokyo Dome" se transmitió completamente en vivo a través de DDT Universe el servicio en línea de la empresa que había arrancado transmisiones un año antes, así como en YouTube.

En ese entonces Minoru Suzuki era poseedor del Campeonato de Peso Abierto NEVER y con dicho cinturón llego a su cita. Sanshiro Takagi lo esperaba en el centro del diamante. Antes de arrancar las acciones, la poderosa Aja Kong hizo acto de presencia para entonar el himno nacional de Japón.

El uso creativo del entorno del campo, los stands, las áreas detrás del escenario y los pasillos, todo en juego, y un montón de apariciones de invitados y cameos en el camino dieron como resultado una de las mejores luchas de comedia de todos los tiempos.

Hilarante resultó la secuencia de Suzuki pateando a Gota Ihashi, quien rodó escalaras abajo, o Jun Kasai en su papel de conserje, que terminó castigando a Ken Ohka con una plancha sobre una mesa, o un luchador de muay thai entrenando en un pasillo, los cosplayers de NJPW (incluido el prolífico Chinsuke Nakamura y Hiroshi Tanabota) se enfrentaron a Suzuki antes de ser noqueados.

El legendario Genichiro Tenryu se presentó como un entrenador de bateo. Meiko Satomura comandó a un equipo y fungió como lanzadora. Al final, todos los luchadores se vieron involucrados en una campal dentro del campo.

Suzuki y Takagi tuvieron que poner el orden antes de continuar luchando y que el encuentro finalizara con un Gotch-Style Piledriver de Minoru Suzuki justo al lado de home para proclamarse vencedor.

Como dato adicional, la lucha duró 33:54 minutos, sólo 5 segundo menos que "Stadium Stampede Match".

Desde su emisión, el video en YouTube lleva más de 198,000 visitas, convirtiéndose en uno de los videos más populares en la historia del canal, a pesar de que sólo se encuentra disponible la primera mitad de la lucha. El encuentro completo se puede ver en DDT Universe ahora conocido como Wrestling Universe.