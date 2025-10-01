Con el revuelo causado por su señalamiento como abusadora doméstica, Masha Slamovich quedó fuera de Victory Road, el show más reciente de TNA, celebrado el pasado fin de semana. Y sin que la empresa haya mencionado a Slamovich en todo este tiempo.

Aunque «Russian Dynamite» sí quiso pronunciarse, con un rotundo comunicado 24 horas antes de Victory Road. No obstante, parece poco probable que tal disculpa ayudara a recuperar su imagen pública, mientras, de igual manera, tampoco se la ha visto formar parte de la rivalidad que se desarrolla actualmente entre TNA y WWE NXT.

► Masha Slamovich no volvería por TNA

Ahora, recogemos un reciente reporte de Sean Ross Sapp vía Fightful sobre el «borrado» de Masha Slamovich de Victory Road.

«Fightful Select pudo saber que la decisión fue bastante fácil para TNA. Y porque su contrato iba a concluir muy pronto, no estaba previsto que ganara el combate en el que estaba programada contra Ash By Elegance. Por eso perdió el título recientemente. No confiaban realmente que siguiera con la compañía después de Bound For Glory. Así que de todas maneras estaba de camino a dejar la empresa».

TNA renovó el contrato de Slamovich el pasado enero. Teóricamente, si hacemos caso a Fightful, sólo por un año. Cabe pensar entonces que, considerando la candencia todavía de dicha controversia, TNA no volverá a mostrar a Slamovich bajo sus focos y esperará al final del acuerdo para cortar lazos. La cuestión que se presenta es si ahora Slamovich quiere dejar TNA, ante la posibilidad de que WWE, sus presumible objetivo, haya descartado su fichaje ante la polémica en torno a ella.