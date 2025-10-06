Menuda semana tienen por delante Matt y Jeff Hardy. Como si los años no hubiera pasado para ellos, estos hermanos defenderán tres veces el Campeonato Mundial de Parejas TNA en apenas cinco días.

Los dos compromisos más notorios, mañana martes en NXT vs. TNA Showdown, ante DarkState, quienes también pondrán sobre la mesa sus respectivos oros de la marca dorada. Y ya el domingo, en Bound For Glory, yendo contra Team 3D como punto final a la extensa rivalidad mantenida por estos equipos.

Pero entre medias, los hermanos harán una visita a la escena «indie», en concreto a House Of Glory para el show With Glory Comes Pride, donde igualmente sus correas estarán sobre la mesa si consiguen salir airosos con ellas de NXT vs. TNA Showdown, con un choque frente a The Mane Event (Jay Lyon y Midas Black) de similar estipulación al encuentro contra DarkState: la dupla ganadora se llevará el título de parejas TNA y el de House Of Glory. Lyon y Mydas portan estos cinturones desde marzo.

Precisamente, la última lucha hasta ahora de The Hardys en HOG se dio contra Lyon y Mydas el pasado diciembre en el evento Live For The Moment, donde salieron ganadores. Una relación con la promotora neoyorquina que data de 2016.

► Cartel de HOG With Glory Comes Pride 2025

A celebrarse en el la NYC Arena de la ciudad de New York (New York, EEUU), With Glory Comes Pride tendrá lugar este viernes 10 de octubre y podrá verse vía TrillerTV. He aquí su menú anunciado.

The Hardy Boyz return to @HOGwrestling this Friday, October 10th to battle The Mane Event for the HOG Tag Titles! pic.twitter.com/9MMVL8YJBW — MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) October 5, 2025