Anna Jay temió morir luchando con Syuri en Stardom

La luchadora de AEW «The Queen Slayer» Anna Jay está actualmente de gira por STARDOM, donde ha luchado con Saori Anou, Starlight Kid y Syuri dentro del 5STAR Grand Prix 2024. Como integrante del primer bloque, Blue Stars A, está en la penúltima posición con dos puntos de seis posibles hasta ahora. Después de su último combate ayer jueves, en el cual fue derrotada por la «Karate Girl», compartió sus sensaciones para las redes sociales de la compañía femenil japonesa.

► Anna Jay en Stardom

«Creo que tuve la mayor ansiedad antes de este combate. Ya sabes, superé el primero, gané el primer combate, el segundo fue contra Starlight Kid, perdí, pero aún me sentía bien. Luego llegó este, y para ser honesta, tenía miedo de morir. Pero lo logré. Y estoy demostrando que lo merezco. Merezco estar aquí y merezco seguir trabajando en esto. Syuri es increíble y espero poder luchar contra ella de nuevo, aunque probablemente mi brazo dolerá por días. Así que, me encanta estar aquí. Estoy cansada, adolorida, pero quiero seguir adelante. Gracias.»

Ganar siempre es importante pero en este momento de su carrera quizá no lo sea tanto como vivir la experiencia, aprender todo lo posible, y salir de ella convertida en una mejor luchadora para no solo poder tener un mayor éxito en el país del sol naciente sino también hacerlo en la casa Élite, donde hasta ahora ha tenido sus momentos pero no un triunfo consistente. Continuaremos viendo cómo evoluciona esta etapa de Anna Jay en Stardom.

¿Qué piensas de la presente gira de Anna Jay por Japón?

