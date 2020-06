Un día como hoy, hace 18 años fue el debut de John Cena como luchador de WWE. Quién diría que aquel segmento que tuvo con Kurt Angle iba a dar nacimiento a una leyenda, que eventualmente alcanzaría 16 veces el campeonato máximo de la compañía, situándose junto a Ric Flair con el récord de mayor número de campeonatos logrados.

En aquel episodio de SmackDown del 27 de junio de 2002, John Cena respondió al reto abierto de Kurt Angle, e incluso lo atacó antes de que sonara la campana. Luego de cinco minutos y medio de acción y varias cuentas de dos en favor de Cena, Kurt Angle finalmente se llevó la victoria, pero en la retina quedó el buen desempeño de Cena ante uno de los mejores en aquel entonces.

WWE aprovechó el momento para conmemorar el aniversario del debut de John Cena y publicó un video recordando aquel momento, seguido de un hilo de los momentos más importantes de Cena en cada uno de los últimos 18 años, concluyendo con su participación en el Firefly Fun House Match ante Bray Wyatt en WrestleMania 36, la cual ha sido su última lucha en WWE hasta el momento.

Cena se tomó un tiempo para agradecer por medio de su cuenta de Twitter a la compañía, destacando que WWE siempre será su casa, pese a que en los últimos años ha estado de lleno en su carrera en Hollywood.

Thank you for all the well wishes on the anniversary of a day I’ll never forget. @WWE is and always will be home for me. Thank you for allowing me to pursue my passion for so many years, none of it is possible without you. https://t.co/uFFmSmnEvv

— John Cena (@JohnCena) June 27, 2020