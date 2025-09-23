AniMole 2025: Todos los luchadores en el evento de cultura Pop

La convención AniMole 2025, considerada el epicentro del anime, manga y cultura japonesa en México, se prepara para un fin de semana inolvidable del 26 al 28 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Tras el éxito de sus ediciones pasadas, este año se esperan más de 35 mil asistentes, quienes vivirán una edición que fusiona lo mejor del entretenimiento otaku con el rugido de la lucha libre.

El atractivo principal será la presencia de Jyushin “Thunder” Liger, leyenda viviente de la lucha libre japonesa, y Maika, estrella de STARDOM, quienes llegan como embajadores de Bushiroad. El primero, con más de tres décadas de trayectoria internacional, participará en sesiones exclusivas con fans, mientras que la luchadora japonesa ofrecerá encuentros gratuitos limitados, acercando el mundo del puroresu al público mexicano.

► La lucha libre mexicana en AniMole

Pero AniMole 2025 no sería completa sin la lucha libre mexicana, la cual ya ha estado presente muchos años. El pabellón especial acogerá a un dream team de veteranos y herederos, listos para revivir clásicos en exhibiciones y sesiones de convivencias con los fans.

► Un cartel de invitados de talla mundial

AniMole no se limita al ring: la convención contará con paneles y firmas de invitados que abarcan desde el manga y el anime hasta los cómics y las series de culto. Entre los más esperados están Hisashi Kagawa, reconocido por su trabajo en Sailor Moon y Pokémon; el escritor Scott Snyder, uno de los autores más influyentes en la mitología de Batman; y Amy Jo Johnson, inolvidable por su papel como la Power Ranger Rosa.

► ¿Cuánto cuestan los boletos de la AniMole?

Los boletos ya están a la venta en Boletia con un costo desde $1,700 MXN por el pase de tres días. El acceso será de 11:00 a 20:00 horas el viernes y sábado, y hasta las 19:00 horas el domingo.