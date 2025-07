Anik molesto por el arbitraje de Herzog en Abu Dhabi

Jon Anik cree que el árbitro Jason Herzog no hizo lo suficiente para proteger a Mohammad Yahya después de un número récord de derribos de Steven Nguyen en UFC en ABC 9.

Herzog fue el tercer hombre en el octágono el sábado en el Etihad Arena en Abu Dhabi cuando Nguyen (11-2 MMA, 2-1 UFC) golpeó a Yahya (12-6 MMA, 0-3 UFC) por toda la jaula, anotando un nuevo récord en una sola pelea con seis derribos antes de que el médico lo detuviera misericordiosamente al concluir la segunda ronda.

El ejecutivo de la UFC, Dave Shaw, declaró que habló con Herzog después de la pelea y que estaba satisfecho con su explicación sobre no detener la acción antes. Además, Shaw afirmó que Yahya no sufrió fracturas faciales y que su ojo, extremadamente hinchado, era un daño superficial.

Anik, el veterano comentarista deportivo de UFC, quien no estuvo en la transmisión del evento, dijo que se sintió inquieto por lo que presenció mientras miraba todo por televisión.

«¿Qué estamos haciendo para proteger la seguridad de los peleadores?. Quizás debería llamar a mi amigo Jason Herzog, a quien adoro, y decirle: ‘Oye, Jason, soy Jon. Hazme un favor y detén la pelea’. Hay mucho que analizar. Tapology clasifica la pelea de Daniel Zellhuber contra Esteban Ribovics de 2024 como la 34.ª mejor pelea de peso ligero de todos los tiempos en MMA y la pelea número 1 del año en 2024. Jason Herzog fue el árbitro de Zellhuber y Ribovics, y si no escuchan nada más de lo que digo hoy, no sé si sugerí en la transmisión que la pelea debería haberse detenido en algún momento, pero pensé que Zellhuber debería haber sido salvado para pelear otro día. El resultado fue que Herzog, con maestría, dejó que la pelea se desarrollara y el resultado fue la Pelea del Año. Pero mi tesis siempre es: «¿Qué estamos haciendo para proteger la seguridad de los peleadores?». El fin no justifica los medios. Si hay una remontada y se gana la Pelea del Año, el hecho de que Mohammad Yahya no tenga una fractura orbital no significa que vaya a pagar un alto precio por ello.

Anik continuó explicando que aunque hubo algunas caídas en las que parecía que Yahya se recuperaba instantáneamente.

«Sentí que la pelea debería haberse detenido. Paul Felder dijo hacia el final del segundo asalto: ‘Esta pelea no va a continuar, ¿verdad? Porque va a intervenir un médico’. Bisping primero pidió una posible detención debido a todas las caídas a los dos minutos y medio del primer asalto. Creo que, como no evaluamos el daño por conmoción en vivo, después de un sinfín de derribos, no digo que deba haber una regla de derribo en las artes marciales mixtas, pero existe por una razón. Después de seis o incluso de estas malditas cosas, podemos detener la pelea.

Para concluir, Anik afirmó que Herzog no es el único responsable del resultado. Señaló al equipo de esquina de Yahya, que podría haberle indicado a Herzog que detuviera el balón en cualquier momento.

«Hay mucha culpa (en la esquina)», dijo Anik. «Y probablemente me avergüence no haber reconocido su culpabilidad en todo esto. No sé. Lo vi y no sé si estoy siendo particularmente reaccionario, pero no estuvo bien».