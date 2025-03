Anik: «Gaethje deberia pelear con Makhachev a continuación»

Jon Anik aboga por que Justin Gaethje obtenga la próxima oportunidad por el título de peso ligero de UFC. Gaethje (25-5 MMA, 8-5 UFC) regresó a la columna de victorias cuando derrotó a Rafael Fiziev por decisión unánime en el evento co-principal del UFC 303 del sábado.

Con el campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, buscando nuevos talentos, Gaethje se postuló para una oportunidad por el título. Por delante de él se encuentran Arman Tsarukyan y Charles Oliveira, a quienes Makhachev ya venció.

La otra opción que se cierne sobre el tapete es Ilia Topuria, quien dejó vacante su título de peso pluma de la UFC para ascender a peso ligero. Sin embargo, Makhachev y su equipo quieren que Topuria se gane su oportunidad primero.

“Me parece, especulativamente, que Ilia Topuria tiene la ventaja para pelear contra Islam Makhachev. No sé si es cuestión de aprovechar la oportunidad o si no hay un contendiente claro al número uno porque Arman Tsarukyan no pudo llegar. Me pregunto si Islam Makhachev tendrá algo que decir en todo esto, y me pregunto si su historial de haber defendido su título dos veces contra un peso pluma como Alexander Volkanovski influye en esto”.

¿No crees, verdad? Si a Islam Makhachev lo investigan por esto, ¿querrá pelear contra Justin Gaethje? No sé qué dice la ventana de pago por evento sobre Gaethje vs. Topuria. Charles Oliveira también lo merece. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que hay tres opciones: Ilia Topuria, Justin Gaethje, Charles Oliveira. Dada la naturaleza de esta victoria de Gaethje y el hecho de que no hemos visto esa pelea, desde el punto de vista promocional, me inclinaría por esa opción.