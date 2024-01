Una de las muchas maneras que tenemos de hablar de la grandeza de la carrera de Kurt Angle es señalar quiénes fueron sus grandes oponentes, sus luchas más importantes, los eventos donde fue fundamental… Hoy nos detenemos en dos cuestiones que él mismo trata en The Kurt Angle Show.

► La derrota con Eddie Guerrero en WrestleMania XX

«Recuerdo que estábamos de gira la semana anterior, creo que estábamos en Asia, posiblemente en Japón. Eddie me detuvo mientras íbamos al hotel, justo cuando entraba a mi habitación. Eddie corrió hacia mí, que estaba más adelante en otro cuarto del hotel, y me dijo: ‘Oye, Kurt, se me ocurrió el final para nuestra lucha en WrestleMania’. Y yo pensé, ‘Cuando Eddie tiene una idea, generalmente es genial’. Cuando me contó lo que quería hacer, pensé, ‘¡Vaya, eso es tan Eddie Guerrero! Mentir, hacer trampa y robar’. Le dije: ‘Eddie, no se te pudo haber ocurrido un final mejor’.

«Desatar su bota mientras yo aplicaba el Ankle Lock, y luego resbalarse. Después Eddie me hizo un rápido roll-up. Qué final tan genial. No hay forma de mejorarlo, especialmente cuando se trata de personajes. Yo siendo el villano, Eddie el héroe. Él mintiendo, haciendo trampa y robando para ganar. Eso es lo que siempre hacía Eddie. Fue perfecto. No podría haber sido mejor. Lo lleva en la sangre, de su padre y su tío, ya sabes. Sí, sí. Su hermano. Perdón, su hermano y su padre. Sí.»

Eddie Guerrero defeats Kurt Angle at WrestleMania 20! Lie, Cheat, Steal… RIP Eddie ❤️ 🙏 pic.twitter.com/tULbaWjlvm — 2000's WWE (@2000s_WWE) March 31, 2023

► El mejor súplex: ¿Lesnar o Benoit?

«Oh, mira, con Brock Lesnar, cuando hacía el súplex alemán, simplemente te lanzaba y te soltaba. Así que nunca sabías cómo ibas a aterrizar, podías caer de cabeza, voltear hacia el estómago o caer de espaldas. Era toda una incógnita. Con Benoit era distinto. Él tenía el control. Te lanzaba, pero luego dirigía la caída para asegurarse de que aterrizaras plano sobre la espalda. Luego venían esos súplex alemanes seguidos, hacía uno, te levantabas, hacía otro, y así sucesivamente. Aunque debo decir que Chris hacía los súplex más seguros. Era muy bueno para evitar que cayeras de cabeza. Aunque unas cuantas veces, aterricé al otro lado del ring. Fue como, ‘¿Eh, por qué estoy en el aire tanto tiempo?’ Sabes, tiempo de vuelo, como tres segundos más que con Benoit.»

https://twitter.com/GrappleKlips/status/1595386373472763906/