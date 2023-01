Angels, su pasado en AEW y su presente en IMPACT!

Angels, también conocido como Five en The Dark Order, trabaja ahora en IMPACT! Wrestling, donde forma parte de The Design, tras abandonar All Elite Wrestling. Hablando con nuestro compañero Sean Ross Sapp para Fightful estuvo haciendo un repaso tanto a su pasado como a su presente en ambas compañías.

This will be my first real WrestleMania week. Trying to work as much as possible! 🦦 pic.twitter.com/q7diqliDCo — ANGELS (@Alan_V_Angels) January 17, 2023

► Evil Uno

“No es que lo vaya a perdonar, ¿sabes a lo que me refiero? Me trató como una mi*rda durante casi dos años. ¿Entonces crees que lo voy a perdonar así? No. Personalmente, me encantaría luchar contra él. Como dije, hoy estoy aquí porque me pagan. Si fuera por mí, no quisiera ver su cara fea. Tiene una cara fea debajo de esa máscara. Esa fue probablemente mi parte favorita de todo. Le quitaron la máscara para revelar que en realidad es muy feo y que tiene una cabeza calva tonta”.

Smile of an Angel 😇 pic.twitter.com/yRFq8DmHdM — ANGELS (@Alan_V_Angels) January 14, 2023

► The Design y The Dark Order

“Me hace muy feliz, creo, y saber que ahora estoy probablemente en el mejor grupo de IMPACT, Violent By Design, una facción que está muy por encima de cualquier cosa que haya sido The Dark Order. Violent By Design es diez veces mejor. Así que estoy muy feliz y estoy feliz de que se vayan porque desde el principio The Dark Order fue algo malo.

“Ahora, escucha, somos iguales (en su grupo actual). Deaner, Kon, yo mismo, iguales. EY, perdió ese combate contra Sami. No lo está haciendo tan bien ahora. Pero yo, Kon y Deaner, iguales, ¿de acuerdo? En The Dark Order nunca hubo igualdad… Eso nunca fue lo que hicimos. Había una jerarquía en The Dark Order. Ya sea que Uno quiera admitirlo o no, y yo estaba en el fondo de eso. A los ojos de todos esos tipos, yo estaba en el fondo de eso.

“En mi opinión, soy el mejor de ese grupo, ¿de acuerdo? El mejor luchador. El mejor conversador. La mejor personalidad. El mejor en todo, ¿de acuerdo? Ese debería ser el titular, Sean”.