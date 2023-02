Blood & Guts 2022 fue un episodio especial de Dynamite celebrado en All Elite Wrestling el 29 de junio de 2022. Una de las luchas, la más impresionante, vio a The Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli), Eddie Kingston, Santana y Ortiz vencer a The Jericho Appreciation Society (Chris Jericho, Jake Hager, Daniel García, Angelo Parker, Matt Menard y Sammy Guevara). Volvemos a ella porque, hablando recientemente en Swerve City, Parker recordaba cuando estuvo colgado durante varios minutos y pensó que podría morir.

A rough start for @TheAngeloParker here in the cage! #AEWDynamite #BloodAndGuts is LIVE on @TBSNetwork ! pic.twitter.com/QoW1rFGT20

“Anarchy [in the Arena] fue una locura, y Blood & Guts fue una locura pero como… Pensé que estaba muy cerca de morir en ese combate. Sangré tanto… Había dejado de sangrar en ese momento [cuando estaba colgado boca abajo], finalmente. Y luego comencé a hacer eso de colgarme boca abajo, y solo miro hacia abajo y solo veo que se derrama”.

.@TheAngeloParker using anything he can to get control here, including the camera person! It’s #AEWDynamite #BloodAndGuts LIVE on @TBSNetwork! pic.twitter.com/VLqnthOZnl

— All Elite Wrestling (@AEW) June 30, 2022