Ángel Garza y Berto enfrentarán a Psycho Clown y Pagano

por

Triplemanía XXXII continúa creciendo, con el anuncio oficial de una nueva pelea por el Campeonato de Parejas AAA.

El sábado 16 de agosto a las 7 PM (hora de México), Ángel Garza y Berto defenderán sus títulos en un combate estelar contra Psycho Clown y Pagano. Este duelo será una lucha callejera

Este enfrentamiento promete acción sin límites, especialmente tras el reciente encuentro en el que Psycho Clown, junto a Mr. Iguana, enfrentó a Los Garza, dejando un antecedente de rivalidad. Psyscho Clown quiere recuperar el cetro y lo quiere hacer con un compañero bastante completo con quien se entiende muy bien.

► Luchas confirmadas para Triplemanía XXXIII

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

