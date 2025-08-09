Ángel Garza y Berto enfrentarán a Psycho Clown y Pagano

Triplemanía XXXII continúa creciendo, con el anuncio oficial de una nueva pelea por el Campeonato de Parejas AAA.

El sábado 16 de agosto a las 7 PM (hora de México), Ángel Garza y Berto defenderán sus títulos en un combate estelar contra Psycho Clown y Pagano. Este duelo será una lucha callejera

Este enfrentamiento promete acción sin límites, especialmente tras el reciente encuentro en el que Psycho Clown, junto a Mr. Iguana, enfrentó a Los Garza, dejando un antecedente de rivalidad. Psyscho Clown quiere recuperar el cetro y lo quiere hacer con un compañero bastante completo con quien se entiende muy bien.

► Luchas confirmadas para Triplemanía XXXIII