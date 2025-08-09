Ángel Garza y Berto enfrentarán a Psycho Clown y Pagano

Triplemanía XXXII continúa creciendo, con el anuncio oficial de una nueva pelea por el Campeonato de Parejas AAA.
El sábado 16 de agosto a las 7 PM (hora de México), Ángel Garza y Berto defenderán sus títulos en un combate estelar contra Psycho Clown y Pagano. Este duelo será una lucha callejera
Este enfrentamiento promete acción sin límites, especialmente tras el reciente encuentro en el que Psycho Clown, junto a Mr. Iguana, enfrentó a Los Garza, dejando un antecedente de rivalidad. Psyscho Clown quiere recuperar el cetro y lo quiere hacer con un compañero bastante completo con quien se entiende muy bien.
- El Mesías vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.: la rivalidad se renueva en Triplemanía XXXIII
- Dominik Mysterio quiere quitarle la máscara a su padre
- The Judgment Day estará presente en Triplemanía XXXIII
► Luchas confirmadas para Triplemanía XXXIII
- Megacampeonato AAA (Lucha Fatal de 4 Esquinas): El Hijo del Vikingo (c) vs. Dragon Lee vs. Dominik Mysterio vs. El Grande Americano
- Campeonato Latinoamericano AAA: El Mesías (c) vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.
- Campeonato de Parejas AAA: Ángel Garza (c) y Berto vs. Psycho Clown y Pagano
- Campeonato Reina de Reinas AAA: Lady Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya
- Lucha de Relevos Mixtos: The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh, y Raquel Rodríguez) (con Roxanne Pérez) vs. Mr. Iguana, Niño Hamburguesa, y Lola Vice