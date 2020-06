Vince McMahon ve a Ángel Garza como "un joven Eddie Guerrero "

Ángel Garza

En términos de relevancia como cara de WWE, no podemos esperar que exista un John Cena de origen latino. Pero, ¿un nuevo Eddie Guerrero? Si nos ceñimos a cantidad de títulos ganados, Alberto del Río incluso superó al añorado gladiador de El Paso, aunque nunca caló entre los aficionados de la misma forma. Por eso muchos esperan desde hace tiempo a una figura que, siguiendo en la línea del testigo que recogió Rey Mysterio tras el fallecimiento de Eddie, conecte con los fans tanto dentro como fuera del ring.

Y no será actualmente por falta de talentos latinos, pero una vez hizo su debut en WWE, el nombre de Ángel Garza se ha asociado al de Eddie Guerrero. Bully Ray dijo públicamente que Garza le recuerda a Guerrero, y hoy nos llega un muy interesante reporte de talkSport que constata que Vince McMahon también lo ve así.

Según las declaraciones que Garza concedió a SÚPER LUCHAS las pasadas navidades, su relación con Mr. McMahon no lucía demasiado estrecha.

«Con él no he tenido contacto más allá de saludarnos cuando me toca ir a 205 Live. Lo he visto en vestidores y nos saludamos. Comentarios he recibido de mis jefes directos en NXT, como son Triple H, William Regal, Shawn Michaels, Road Dogg, y han sido muy positivos. Me hacen confiar en que vienen cosas muy buenas».