Ángel Garza se sometió recientemente a una cirugía

Ángel Garza ha sido parte de la WWE desde 2019, y tras pasar algunos meses con la incertidumbre respecto a su futuro, en el pasado mes de julio se confirmó que renovó su contrato con la compañía por varios años. No obstante, sus apariciones televisivas han sido bastante esporádicas, junto a su primo, Humberto Carrillo.

► Se desconoce gravedad de la lesión de Ángel Garza

Recientemente, Angel Garza recurrió a sus historias de Instagram y subió fotos de sí mismo, revelando que estaba en Rothman Orthopedics en Orlando, Florida, y se sometió a una cirugía en su brazo. No proporcionó ningún detalle adicional, pero publicó fotos del hospital y mostró su brazo vendado después del procedimiento, mientras simplemente decía: «Buenos días».

El último combate de Angel fue hace unas semanas en SmackDown, donde él y su compañero Berto perdieron un combate en equipos de Triple Amenaza contra A-Town Down Under y Motor City Machine Guns, quedando fuera de toda posibilidad de convertirse en Campeones de Parejas WWE, que al final recayó en los ex miembros de TNA. Chris Sabin y Alex Shelley.

Se desconoce cuánto tiempo estará Ángel fuera de acción a raíz de esta operación, pero esperemos que tenga una pronta recuperación, y que una vez que cuente con el alta médica para competir, pueda reaparecer en pantallas, siempre y cuando WWE tenga planes para él. Evidentemente, esta situación podría dejar a Humberto en el aire, porque tanto él como Garza habían estado trabajando juntos tanto en televisión como en los eventos en vivo no televisados.