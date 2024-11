Ángel Garza: «No hay mercancía de nosotros»

El luchador mexicano, Ángel Garza, reveló que aunque lleva años en la empresa y renovó su contrato el pasado verano, WWE aún no ha lanzado productos oficiales para “Los Garza”, el equipo que forma junto a su primo Berto Carrillo (Humberto Carrillo).

Durante el episodio del 15 de noviembre de Friday Night SmackDown, Berto Carrillo enfrentó a LA Knight por el Campeonato de los Estados Unidos, pero no logró salir victorioso.

Después del combate, un seguidor compartió en la red social X imágenes de El Legado del Fantasma, el grupo al que pertenecen Garza y Carrillo, expresando su interés por tener una camiseta oficial de Los Garza pues la que portaron similar a las garras de los Perros del Mal, le gustó mucho. La respuesta de Ángel Garza no tardó en llegar y dejó a muchos sorprendidos: «No tenemos mercancía, la fabricamos nosotros mismos desde hace casi un año y seguimos contando», escribió el luchador.

We don’t have merch 😅 we made them ourselves almost 1 year and counting … https://t.co/hrGdvNxhTF

— Angel Garza (@AngelGarzaWwe) November 16, 2024