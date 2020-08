Ángel Garza flechó a Demi Burnett en WWE Raw

Nadie puede negar lo bien parecido que es Ángel Garza. Y cuando hay un luchador que tiene un buen look, Vince McMahon no lo va a desaprovechar. Recomendado por Paul Heyman para trabajar en el elenco estelar de Raw, el señor McMahon decidió seguir apostando por Garza en el show de la marca roja y su futuro luce genial, dado que no solo es un gran luchador, sino que habla inglés a la perfección.

► ¿No le hará falta a Ángel Garza una única musa de inspiración cual Chyna a Eddie Guerrero?

Sin embargo, más allá de si es bien parecido, lo importante y lo primordial es su carisma. Y de eso también tiene de sobra. Desde que llegó a Raw, ha hecho gala de sus capacidades en el arte amatorio y ha cautivado a mujeres de todas las edades.

La más reciente víctima de sus encantos fue Demi Burnett, personalidad televisiva estadounidense que apareció en 2019 en dos temporadas de The Bachelor, quien también ha estado en el ojo de la prensa rosa por sus amoríos. Hasta no hace mucho estaba comprometida con Kristian Haggerty.

Demi Burnett posteriormente habló para el canal de WWE en YouTube, y agradeció la oportunidad, de la cual dijo fue un sueño hecho realidad porque ama la WWE y ama a Becky Lynch y The Bella Twins, aunque también a Nia Jax. Además, dijo que Ángel Garza era "muy lindo y atento" y que la dejó con un "crush", aunque no le gustó mucho la actitud de Zelina Vega porque actuó un poco intimidante y le causó miedo, pero no se preocupará por eso y espera regresar a WWE.

"Mamá, recógeme, ¡tengo miedo!"

"¡Demi Burnett de The Bachelor no puede obtener suficiente de Ángel Garza!"

De momento no se sabe mucho más acerca de su la presencia de Demi con WWE era una prueba de admisión para algún rol o si solamente fue a promocionar su podcast y The Bachelor, que es lo más seguro. Lo cierto es que Garza y Demi tuvieron instantáneamente buena química, y sería interesante verla participar de una rivalidad con el nuevo Eddie Guerrero y primer y único Ángel Garza.

I’m here for @demi_burnett being on my TV for WWE pic.twitter.com/aGBdfF1Pgy — Charly Caruso Stan (@SongbirdKira) August 4, 2020

__________________________________________________________

