La opción de que los dos luchadores mexicanos se mantengan aliados en Raw representados por Zelina Vega es realmente atractiva, pero parece que Ángel Garza volverá a tiempo completo a NXT cuando la suspensión de Andrade finalice. La buena noticia para el primero, aunque volver a la marca amarilla tampoco lo es, es que se está ganando a todo el mundo en esta breve aventura en la roja.

Aunque más que volver al programa de los miércoles, lo que hará el de Monterrey será abandonar temporalmente el de los lunes, porque sigue trabajando en NXT de forma habitual. De hecho, la semana pasada trabajó en el show televisado, venciendo a Isaiah Scott. Y durante este pasado fin de semana, como es constumbre, ha estado trabajando en los house shows.

► Ángel Garza en WWE y NXT: ¿Bueno o malo?

House shows de los que queremos hablar ahora porque no tiene nada que ver lo que está ocurriendo en los mismos con Garza que lo que ocurre en Raw. Es normal que a veces no se siga la narrativa habitual en este tipo de eventos; no obstante, quienes son técnicos siguen siéndolo y quienes son rudos siguen siéndolo. Pero no en el caso del luchador mexicano, como apunta Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio.

«Ha luchado como un completo consentido cada una de las noches en todos los house shows de este fin de semana».

Esto puede resultar confuso para algunos fanáticos, porque luego ven a Garza en Raw como un completo villano.

NXT y WWE están manejándolo de forma diferente, lo que tiene como parte buena que el luchador puede mostrar las dos caras de la moneda, mostrar que puede realizar cualquier papel que le ponga por delante; lo cual acabará siendo bueno para él.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que en la marca roja está tomando el sitio de Andrade. No tendría ningún sentido que fuera técnico, y menos siendo representado por Zelina.