Ángel de Oro y Yutani vs. Atlantis Jr. y Xelhua definirán la Gran Alternativa del CMLL

La función de este 12 de diciembre en la Arena México vivió un momento emocionante con la eliminatoria de La Gran Alternativa 2025, torneo que combina la experiencia de figuras consolidadas con el empuje de jóvenes talentos del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Ocho duplas tomaron parte en esta fase decisiva, dando forma a un combate dinámico y cargado de relevos constantes.

En la contienda participaron Volador Jr. y El Elemental; Templario con el Hijo del Pantera; Averno junto a Barboza; Titán y Explosivo; Euforia con el Gallero; Esfinge y Futuro; Atlantis Jr. y Xelhua; además de Ángel de Oro haciendo equipo con el japonés Yutani.

Las primeras eliminaciones llegaron pronto, cuando las duplas de Templario–Hijo del Pantera y Averno–Barboza quedaron fuera del certamen. Posteriormente, Titán y Explosivo, así como Volador Jr. y El Elemental, no lograron avanzar y se despidieron del torneo.

► Momentos claves

Ya en la etapa semifinal, Esfinge y Futuro fueron superados, al igual que Euforia y el Gallero, dejando definido el duelo decisivo. De esta manera, Atlantis Jr. y Xelhua aseguraron su lugar en la final, donde se enfrentarán a Ángel de Oro y Yutani la próxima semana en la Arena México, con el triunfo de La Gran Alternativa 2025 en juego.

► ¿Qué pasará ahora en la Gran Alternativa 2025?

Los dos equipos se enfrentarán la próxima semana en un duelo interesante, donde ambos conjuntos buscarán la victoria, pues el «ahijado» ganador podría tener oportunidades titulares en caso de ganar.