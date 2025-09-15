Anécdotas de Bryan Danielson: «Yo no soy gracioso»

El «Dragón Americano» Bryan Danielson habla sobre Spanky (Brian Kendrick), AJ Styles, The Great Muta, WWE, New Japan Pro Wrestling o el Cattle Mutilation. Hablamos de «anécdotas» porque así las vemos desde el presente ya que las declaraciones del luchador retirado provienen de una entrevista realizada en 2004.

► Anécdotas de Bryan Danielson

Sobre cómo Spanky ha cambiado desde que empezó a trabajar:

“Él solía enfocarse en hacer cosas muy elaboradas, como muchos de los chicos ahora que hacen movimientos súper impresionantes. Antes quería aprender todo ese tipo de cosas. Ahora está más enfocado en entretener a la gente, en hacer cosas que tengan sentido, porque en mi opinión así es como uno se destaca. Todos pueden hacer movimientos increíbles, todos han inventado finales creativos con caídas y otras cosas ingeniosas. Pero Spanky se ha convertido en un luchador pensante más que nada. Lo que hace, lo hace bien, tiene sentido y es entretenido. Muestra su personaje, y su personaje lucha, en lugar de simplemente salir y pelear. Eso es lo que lo diferencia de los demás y de lo que era antes.”

Sobre si le sorprende que WWE esté interesada en él:

“Para nada, porque él es un entertainer, eso es lo suyo. Es muy entretenido y también un muy buen luchador. Pero ahora, con SmackDown y los cruiserweights, no siempre tienen la mejor lucha del show. Así que para que sean populares, necesitan algo más. Spanky es muy bueno, y aunque no creo que se considere tan bueno como Benoit o Angle, lo que hace muy bien son las promos. A pesar de tener poca experiencia, lo hace excelente, es creativo, sabe lo que es divertido y lo que no. Yo no soy gracioso en absoluto, si me piden una promo graciosa estaría perdido. Spanky puede tomar algo que parecería estúpido y hacerlo hilarante. Eso es lo que creo que WWE ve en él.”

Sobre su lucha con AJ Styles:

“Fue la primera vez que nos enfrentamos de alguna manera. No pensé que mi parte se hubiera desarrollado bien, me lastimé las costillas en el match anterior con Paul London, y en el primer movimiento de nuestra lucha me lastimé de nuevo. Al principio pensé ‘quiero parar ahora’. A veces siento que intento mucho pero me comporto de manera perezosa. Durante la lucha, mientras los fans se involucraban, eso me ayudó a seguir. Al final, fue divertido, especialmente porque pude hacer cosas de lucha amateur con AJ, algo que no puedo hacer con mucha gente. Habría sido mejor si no me hubiera lastimado en ese momento, pero aun así fue divertido.”

Sobre la idea del Cattle Mutilation:

“Lo robé del gran Muta, lo vi por primera vez en Future Shock ’89. No sé si era la primera vez que se usaba, pero fue la primera vez que lo vi. Nunca pensé usarlo como final hasta que Spanky lo propuso en un dark match. Le puse el Dragon Suplex, hizo el ‘kick out’, lo aplicó y el público reaccionó, luego él se rindió. No sé de dónde salió el nombre Cattle Mutilation, alguien me lo dijo y eso fue todo. Es el nombre que tiene.”

Sobre cómo consiguió el tryout en el dojo de New Japan en Los Ángeles:

“No fue realmente un tryout, más bien fuimos a una reunión de Cauliflower Alley en febrero, yo, Spanky y Roland pagamos nuestro viaje. Luego Spanky recibió una llamada de alguien que nos dijo que personas importantes de New Japan estarían allí. Fuimos a un match, nadie nos prestaba mucha atención, solo Don Fry y otros estaban siendo observados. Más tarde, hubo otra oportunidad y finalmente, Mr. Makabi nos vio, fue un tryout de cinco días, aunque yo solo pude asistir un día. Al final, me ofrecieron trabajar para la gira de octubre y el Tokyo Dome. Fue una pequeña señal de que quizás Dios quería que fuera luchador, no sé por qué, pero fue un detalle que me animó. Incluso me dejaron dormir en el dojo y luego en un dormitorio, así que ahora tengo cama, me sentí como el rey del mundo.”