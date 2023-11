Wayne Gretzky, uno de los mejores jugadores de la historia de la NHL, comparte una historia que vivió con Hulk Hogan sobre regalos intercambiados en su reciente aparición en el popular podcast Theo Von’s This Past Weekend.

«Tengo una gran historia sobre Hulk Hogan. La gente no lo sabe, pero Hulk solía vivir también en Thousand Oaks», comenzó Gretzky. «Era el 24 de diciembre y fuimos al centro comercial de Thousand Oaks. Estaba comprando regalos de última hora para mis hijos, que en ese momento tenían 10, 12 y 14 años. Así que los puse a todos en el auto y tenían valet parking en el centro comercial. Salgo, coloco todas mis bolsas en el auto y me voy a casa.

«Recibo una llamada alrededor de las siete de la noche», continuó. «[Hulk Hogan] dice, ‘¿Wayne?’ y yo digo, ‘Sí’. Él dice, ‘Soy Terry. Tenemos un problema’. Yo digo, ‘¿Cuál es el problema?’ Él dice, ‘Tenemos el mismo auto exacto. Tengo tu auto y tus regalos. Tú tienes mi auto y mis regalos’. Así que salgo y pienso, ‘Dios mío’. Él dice, ‘Sí, mis hijos son mayores. Probablemente no va a funcionar. Nos encontramos a mitad de camino’. Así que volvimos juntos a la mitad del camino, intercambiamos autos, recogimos los regalos y nos fuimos a casa. Historia real».

