Probablemente, la mejor noticia para RevPro en 2025 ha sido que Mercedes Moné porte desde el pasado enero su Campeonato Británico Femenil Indiscutible, tras derrocar a Mina Shirakawa en Wrestle Dynasty.

Y es que apenas una semana después de coronarse, Moné ya estaba generando beneficios, según expuso por entonces Andy Quildan, promotor de la casa británica.

«[…] Tenemos esta oportunidad de trabajar con un talento reconocido globalmente, quien esperamos atraiga más miradas a nuestro producto. De hecho ya lo estamos viendo, nuestros números en redes sociales han aumentado considerablemente desde que Mercedes Moné ganó ese cinturón. Los suscriptores a nuestro OnDemand han subido, lo creas o no, y supongo que es porque los fans quieren echarle un ojo al producto. «Así que ya empezamos a verlo. El primer paso para que te tengan en cuenta es ser mencionado. Las palabras ‘RevPro’ son mucho más mencionadas por los seguidores que antes. Creo en el hecho de que si ves un show de Revolution Pro Wrestling te conviertes en fan de Revolution Pro Wrestling. Por lo que es algo absolutamente perfecto, estamos hechos el uno para el otro».

► El legado de Mercedes Moné

Por sus compromisos con AEW, Mercedes Moné sólo ha defendido el Campeonato Británico Femenil Indiscutible dos veces en siete meses, durante High Stakes y Summer Sizzler, y algunos critican que la «CEO» podría haber hecho más por dejarse ver en RevPro, desdeñando que su implicación en aquellas citas y en general su vinculación al producto permiten que hoy día este luzca como en los años dorados del «boom» de la lucha británica.

Moné acusa una suerte de estigma sobre su persona que impide que muchos seguidores valoren su faceta como competidora, y Andy Quildan, bajo reciente charla con nuestro colega Pep S. Caro, quiso resaltarlo.

«Mercedes es una figura única. Es capaz de tomarse las cosas con filosofía, pero nunca he visto a alguien tan polarizante, que no ha hecho otra cosa que difundir la palabra ‘lucha libre profesional’, que no ha hecho otra cosa que elevar la lucha libre profesional, no sólo para sí misma, sino para quienes la rodean, y ha sido completamente altruista al hacerlo, en términos de, mira, apostó por ella misma, apostó por la lucha libre profesional, y está logrando todo lo que dijo que haría. Esto que está haciendo ahora mismo es de esas cosas que definen tu legado, y con todo, hay gente que sigue lanzando odio sobre ella, ¿sabes? Y pienso que es una locura. «Soy alguien que mira los datos, soy alguien que ve el impacto que tiene Mercedes Moné en el negocio y soy alguien que ve lo que aporta a un vestidor. Soy alguien que ve la moral que aporta al vestidor, ese subidón que aporta al vestidor, lo emocionados que están todos cuando Mercedes Moné está cerca y el efecto que eso tiene… Ha disputado dos combates para nosotros y en ambas ocasiones ha ayudado a elevar el estatus de su rival. De eso va Mercedes Moné y por eso será bien recordada en la historia. Me choca que gente que profesa amor al deporte de la lucha libre profesional pueda hablar mal de ella y decir cosas negativas. Y lo entiendo, todo el mundo puede opinar, pero yo puedo hablar de primera mano, con experiencia verdadera, y sólo puedo decir cosas positivas sobre ella.