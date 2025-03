Andrew Schulz tras WWE RAW: «Logan Paul, nos volveremos a ver»

Durante el episodio de Monday Night Raw del 10 de marzo, el comediante Andrew Schulz fue atacado por Logan Paul y posteriormente salvado por AJ Styles.

► Se volverán a encontrar

Y parece que no fue una ocasión aislada sino el comienzo de algo. Así lo indicó Schulz una vez terminado el programa en WWE Raw Exclusive:

«Tengo que decir que no estoy de acuerdo contigo. No creo que lo haya regañado. Creo que fui honesto con alguien a quien solía considerar un amigo. Hemos participado en los pódcasts del otro, nos conocemos desde hace años. Lo felicité por ser padre, y luego me hace una pregunta esperando que le mienta frente a mi gente en Nueva York. ¿Qué clase de imbécil te hace mentir frente a tu gente? Así que necesitaba decirles la verdad.

No estamos aquí para ver a Logan pasearse como un luchador a medio tiempo y coleccionista de cartas de Pokémon, o lo que sea que haga. Hay personas que han dedicado su vida a esto, y quiero verlos a ellos. Por eso vine. Me tomó toda mi vida llegar a presentarme en el Garden. Este tipo compra una carta de Pokémon por 4 millones de dólares y ¿él sí puede presentarse? Para mí, eso es increíblemente injusto. Así que, para serte honesto, no puedo creer que me hiciera eso. Al menos dime que vamos a tener una pelea justa, de hombre a hombre. Mi esposa estaba justo ahí.»

Voy a toparme con Logan otra vez, y esta vez vamos a estar un poco más preparados, y va a ser un poco menos cordial. Eso es todo lo que intento decir.»