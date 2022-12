Andreas Michael dice que Khamzat Chimaev llega al peso welter siempre que tenga tiempo. Chimaev se perdió el límite de peso welter por 7.5 libras en su pelea originalmente programada contra Nate Diaz en UFC 279. Como resultado, fue reservado contra Kevin Holland en una pelea de peso pactado de 180 libras. Chimaev ganó por sumisión en la primera ronda .

Al igual que Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC), su entrenador Michael prefiere una oportunidad por el título de peso mediano para él a continuación, pero eso no significa que piense que el peso welter es inalcanzable.

“Peso mediano, por el cinturón. Me gustaría eso. Esa es una pelea increíble, pero podemos pelear en (peso welter). No hay ningún problema. No hay ningún problema. Es solo una buena preparación, una buena advertencia por si vamos a bajar mucho de peso. Entonces necesitamos tiempo y está hecho, no estas cinco o cuatro semanas de preparación porque no es factible en ese momento”.

Chimaev quiere al menos tres meses para poder bajar al peso welter, pero Michael dice que «Borz» no camina demasiado pesado y podría llegar al peso mediano de inmediato.

«En este momento, pesa 89 kilos (196 libras), por lo que puede hacer el peso mañana. Así que no hay problema con 84 kilos (185), incluso si todos piensan que pesa 140 kilos”.

En el Episodio 1 de su Dubai VLOG, Chimaev dijo que numerosos oponentes lo han rechazado y que actualmente está luchando por encontrar a alguien para pelear contra él.