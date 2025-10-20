Andrade: «¡Ya tengo más memes que luchas!»

Mientras se aclara su situación con AEW y WWE -esta habría enviado una carta sobre «El Ídolo» y su cláusula de no competencia- Andrade responde a preguntas de sus fanáticos en redes sociales.

► Andrade responde

¿Cuándo te vamos a ver en La Catedral?

¿Algunas vez consideraste una carrera fuera de la lucha libre? ¡Espero volver a verte pronto!

¡Sí! OnlyFans. Es una broma, amigo.

¿Tu postre favorito?

¡Arroz con leche!

¿Algún plan para visitar nuevamente Japón?

¡Extraño Japón!

¿Te gustan los videojuegos? ¿Cuál es tu favorito?

¡No me gustan!

¿Por qué no te vuelves a enmascarar?

¡Porque soy guapo! ¡Lo he pensado!

¿Cuál es tu nombre completo en la vida real?

Manuel Alfonso Andrade Opeza.

¿Cómo superas una ruptura amorosa?

¡Pregúntale al temach, mi compa!

¿Te gusta Carlos Santana?

¡Sí!

¿Cuál es tu tipo de mujer?

¿A qué pueblo de México te gustaría ir?

Cuatro Ciénegas.

¿Cuándo vienes a Chicago?

¡No lo sé, pero viví allí un mes y me gustó!

¿Vives en Orlando, Florida?

No.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser luchador?

Primero, ir con un buen entrenador, entrenar y saber si en verdad deseas luchar. Lo digo por el dolor del cuerpo, los golpes, etc.

Trabajo en el Luis Muñoz Marín International Airport Puerto Rico, ¿vas a venir a verme pronto?

¡Te veo pronto!

¿Tienes hermanos o hermanas?

Sí, tengo un hermano, pero muy flojo.

¿Cuál es tu película favorita?

La comedia Cómo perder a un hombre en 10 días.

¿Cómo te la pasaste con Rey Fénix?

¡Chingón!

¿Te dieron risa los memes que se armaron cuando se perdió tu INE?

¡Los amé! ¡Ya tengo más memes que luchas!

¿Próximo viaje?

Compadre, hablamos por WhatsApp.

Del 1 al 10, ¿qué tan fuertes fueron los golpes del Último Guerrero?

¡Depende! A veces puede ser un 8, pero un 9 si está enojado, y en otras un 7. ¡Es fuerte!

