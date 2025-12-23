Andrade y WWE llegan a un acuerdo: ya puede firmar con AEW

En una noticia de ÚLTIMA HORA, se ha podido saber que el talentoso luchador mexicano, Andrade el Ídolo, ya llegó a un acuerdo con WWE, y ya puede luchar en cualquier parte del mundo. Incluso, ya puede firmar contrato oficialmente con AEW, empresa en la que apareció tras su salida de WWE y en donde iba a estar hasta cuando WWE ejecutó esa cláusula de no competencia de un año, que originalmente había decidido no ejecutar.

Sean Ross Sapp de Fightful Select reportó que los abogados de Andrade y WWE llegaron a un acuerdo luego de semanas de negociación, pues Andrade tenía la opción de demandar a la compañía y buscar que se declarara no válida esa cláusula que decía que no podía luchar en ninguna empresa del mundo durante un año, sin embargo, el luchador mexicano decidió arreglar las cosas en buenos términos con su exempresa. Esto es lo que reportó Sean Ross Sapp:

► Andrade el Ídolo llega a acuerdo para abandonar por completo WWE y ya puede firmar con AEW

“Tony Khan dijo que le gustaría ver a Andrade de regreso en AEW y que hay respeto de ambas partes. Señaló: ‘sigan atentos a AEW y a su próximo movimiento’. Según me informaron, Andrade ya es elegible para firmar con AEW.

“Abogados negociaron una salida anticipada de WWE, la cual se concretó en las últimas semanas. Fightful Select reportó que Andrade ya es elegible para firmar con AEW. El informe señala: ‘Abogados negociaron una salida anticipada de WWE que se dio en las últimas semanas’.

“Andrade fue retirado de la televisión de AEW tras su regreso en AEW Dynamite Sixth Anniversary, apareciendo apenas semanas después de ser liberado por WWE, debido a que WWE hizo valer su cláusula de no competencia por un año.

“En las últimas semanas, Andrade ha regresado al ring, compitiendo para WWC en Puerto Rico, haciendo una aparición sorpresa en HOG Wrestling y siendo anunciado para NJPW Wrestle Kingdom 20”.