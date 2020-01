Hace una semana en Monday Night Raw, Andrade y Rey Mysterio se enfrentaron por el Campeonato de los Estados Unidos en una lucha que no estuvo alejado de la polémica, donde «El Idolo» retuvo el título, con el añadido de haberle removido la máscara a su retador. Momentos después, Mysterio pudo recuperar la máscara y se le llevó el cinturón del campeonato como represalia.

A pesar de estas situaciones, surgieron los rumores de una posible lucha de apuestas de máscara contra cabellera o máscara contra campeonato, la cual fue desmentida por la propia empresa, y simplemente la rivalidad entre Andrade y Rey Mysterio será manejada de otra manera.

Durante el episodio de Monday Night Raw de este lunes, Andrade y Zelina Vega fueron entrevistados y esta última dice que Mysterio es un ladrón, es una vergüenza para los latinos y un mal ejemplo para su hijo. Andrade complementa diciendo que le pateará el trasero a Rey Mysterio la próxima semana en una lucha de escaleras.

Mysterio responde siendo entrevistado desde otro lado de la arena. «¿Ustedes quiénes son para decir si soy digno de representar a mi gente? Yo represento a mi gente latina con el corazón y con mucha honra». Sabe lo peligrosa que será la lucha de escaleras para su carrera, pero está dispuesto a correr el riesgo y concluye que le quitará el título a Andrade.

En definitiva, Andrade y Rey Mysterio llevarán la rivalidad a otro nivel, cuando se enfrenten el próximo lunes en una lucha de escaleras por el Campeonato de los Estados Unidos. Aquí está el anuncio oficial de WWE:

🚨 APPOINTMENT TELEVISION 🚨@reymysterio will challenge @AndradeCienWWE for the #USTitle in a LADDER MATCH right here NEXT WEEK on #RAW! pic.twitter.com/k1vYp85sHm

— WWE (@WWE) January 14, 2020