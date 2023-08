Andrade ve a Namajunas avanzar en 125 libras

Rose Namajunas regresa a las MMA, pero lo hace al dejar su hogar de mucho tiempo en las 115 libras. Después de más de un año sin pelear, la ex campeona de peso paja femenino de UFC está subiendo de categoría para competir contra la principal contendiente de peso mosca femenino Manon Fiorot el 2 de septiembre en UFC en ESPN 53 en París. Muchos sienten curiosidad por ver cómo le va a Namajunas en una división más pesada.

La persona quizás más calificada para especular sobre el debut de Namajuna en el peso mosca femenino es la ex rival Jessica Andrade. La brasileña conoce muy bien a Namajunas, ya que la peleó dos veces: ganó por KO y perdió por decisión. También es ex campeona de peso paja y ha peleado muchas veces en las 125 libras.

“Estoy muy feliz de que Rose regrese a pelear porque por un tiempo no quería pelear y le hablaba a la gente diciendo que no estaba segura si quería continuar. Sin embargo, sabía que si regresaba, quería pelear en las 125 libras. Alguien me había dicho que ella estaba buscando regresar, pero no quería 115 libras.

“Pensé que eso era bueno. Creo que esta división será buena para ella. Es muy alta y tiene un largo alcance. Creo que es una buena división para ella y estoy emocionado por sus peleas. Quiero que ella gane. Es muy fuerte, muy rápida, muy técnica. También tiene un gran movimiento dentro del octágono y también tiene buen jiu-jitsu. Creo que en esta categoría de peso le irá bien”.

Andrade (24-11 MMA, 15-9 UFC) regresa a la jaula este sábado en el evento coestelar de UFC en ESPN 50, que se lleva a cabo el sábado en Bridgestone Arena en Nashville, Tenn. Ella se enfrenta a Tatiana Suarez (9- 0 MMA, 6-0 UFC) en una pelea clave de peso paja femenino.

La mujer de 31 años, que ha estado yendo y viniendo entre el peso paja y el peso mosca, dijo que tiene la intención de comprometerse con las 115 libras por ahora, en un esfuerzo por recuperar su título. Un regreso al peso mosca solo está cerrado para el futuro inmediato.

Al estar atado con Namajunas, Andrade espera que los dos se crucen por tercera vez, tal vez en el peso mosca.

“Creo que sí, creo que sí, y creo que puede pesar 125 libras. Si ella no quiere volver al 115, el 125 también es bueno para mí. Así que creo que es una pelea muy interesante entre nosotros también”.