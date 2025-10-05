Andrade se hizo con el Campeonato de Peso Completo de The Crash

Quedando la controversia sobre las circunstancias de su salida de WWE en segundo plano, Andrade redebutó con AEW esta misma semana, uniéndose a la Don Callis Family. Y a la espera de confirmarse su primer combate en su segunda etapa como «All Elite», Andrade volvió anoche a The Crash de manera gloriosa.
Anunciado a bombo y platillo dos semanas atrás, descartándose desde entonces que Andrade estuviera afrontando una cláusula no competitiva de 90 días, «el Ídolo» derrocó a DMT Azul para coronarse nuevo campeón de peso completo de la promotora en el estelar de una velada de completo «sold out» al amparo del Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno de Tijuana.
En las postrimerías, Andrade tomó el micro y dirigió estas palabras al respetable.
«Antes que nada, quiero agradecer a todos ustedes, a toda la gente de Tijuana y San Diego que siempre que se presenta Andrade, el ídolo, me reciben con los brazos abiertos. Después de partir de WWE, estar aquí, en Tijuana, en mi primera lucha, me siento muy orgulloso, y más que nada, por obtener el campeonato de The Crash aquí, ante esta gente tan entregada. Quiero reconocer a DMT Azul por lo que ha representado para este campeonato. Ahora es el turno de Andrade de respetar y defender este título, que no solo pertenece a The Crash, sino a todos ustedes. Muchas gracias, Tijuana».
► Recado a Dave Meltzer
Y en las últimas horas, tras su exitoso regreso a The Crash, Andrade quiso responder a un reciente reporte de Dave Meltzer visto dentro del más reciente Wrestling Observer Newsletter, quien aseguraba que durante su anterior etapa en AEW hizo creer a Tony Khan que renovaría contrato para acabar marchándose a WWE.
@davemeltzerWON You talk too much shit without proof, and Sir, I’ll only tell you one thing: when my contract with AEW ended, I personally went man to man to thank MR. TONY KHAN for the opportunity to be in AEW, and that’s all I’ll tell you. If I wanted to talk more, I would show…— “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) October 5, 2025
«Habla demasiado sin pruebas, y señor, sólo le diré una cosa: cuando terminó mi contrato con AEW, personalmente fui a darle las gracias a Mr. Tony Khan por la oportunidad de estar en AEW, y eso es todo lo que le diré. Si quisiera hablar más, le demostraría que está equivocado en muchas cosas. ¡Pero sigue matando el negocio! […]»
