Andrade se estrenará en la escena germana luchando para GWF

Ignorar Europa no es una opción hoy día para todo luchador que se precie. Y el 2026 está suponiendo en este sentido un punto de inflexión en la carrera internacional de Andrade, quien tuvo su primer combate bajo los focos de una promotora del viejo continente el pasado mes, cuando estelarizó el show de aniversario de APC.

Un periplo europeo que promete no concluir ahí, porque este fin de semana Andrade se estrenará en el circuito germano, compitiendo en los dos shows que GWF tiene previsto celebrar los días 7 y 8. El primero, nueva edición de su tradicional cita Global Warning, desde el Festsaal Kreuzberg de Berlín, y el segundo como parte del «GWF Tour», desde el Hangar nº 5 de Hannover. Por el momento, «el Ídolo» carece de rivales anunciados.

Semana movida la que afronta el mexicano. Mañana mismo lo veremos luchar contra Kenny Omega en AEW Dynamite; duelo cuyo ganador competirá a su vez en Grand Slam Australia por una oportunidad al Campeonato Mundial AEW para el PPV Revolution.

► GWF: carteles anunciados

He aquí los encuentros que de momento tienen concretadas dichas citas de GWF.

[GWF Global Warning]

[GWF On Tour: Hannover]

Andrade vs. ?

Axel Tischer vs. Jack Morris

La Estrella vs. Kouga

Erkan Sulcani vs. Pascal Spalter

Rambo, Sunshine Machine, Trent Seven, Pascal Spalter y Lil Marz verán acción

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por German Wrestling Federation (@wearegwf)