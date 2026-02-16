Andrade: «¡Nuevo movimiento para Logan Paul!»

Cuando un luchador comienza su carrera, ¿de dónde saca sus movimientos? Claro que siempre puede inventar nuevos pero los súplex, candados y demás que va a usar los ha tenido que tomar de otras personas. La lucha libre profesional es una industria donde, más allá de polémicas, se comparte todo. La sangre, el sudor, las lágrimas y también los ataques.

Y ahí está Logan Paul. La celebridad no inventó nada cuando comenzó a luchar en la WWE sino que tomó de aquí y de allá, y no faltó la controversia. Recordemos cuando «Hangman» Adam Page se burló de él desde AEW: «Espero que la próxima persona a la que le den la mitad de mi set de movimientos al menos sea algo cool.»

► Andrade se burla de Logan Paul

Pero aquello quedó en el olvido rápidamente y la verdad es que son muchas más las cosas positivas que decir de la carrera de Paul como luchador que las negativas. Sin embargo, nuevamente recibe un ataque burlesco desde All Elite Wrestling. En esta ocasión proviene de Andrade «El Ídolo», quien hasta no hace mucho tiempo era compañero suyo en la World Wrestling Entertainment. De hecho, los dos coincidieron como oponentes en el Royal Rumble 2025.

En una reciente publicación en redes sociales, el oriundo de México dijo lo siguiente haciendo referencia a una de sus maniobras contra el propio Page en Grand Slam: Australia, donde salió derrotado, así que no podrá luchar por el Campeonato Mundial AEW en Revolution.

«¡Nuevo movimiento para Logan Paul!«.

New move for Logan Paul! https://t.co/hxr5GvGpw3 — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) February 16, 2026

La cosa no quedó ahí porque cuando un fan le dijo a Andrade que Logan Paul es mejor que él en todo el mexicano contestó que sabe que el de WWE es un buen youtuber.

Por otro lado, no es menos interesante que Andrade quiera que Rey Fénix deje la WWE para volver a unirse a él y juntos conquistar el mundo:

Vente carnal! Vamos a comernos el mundo!!

Vamos por todos los campeonatos de parejas! pic.twitter.com/SkWhn3YNvh — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) February 16, 2026