Andrade regresa a AEW y ataca a Kenny Omega

Andrade regresó oficialmente y atacó a Kenny Omega, para luego estrechar la mano de Don Callis, dejando entrever que se unirá a la Don Callis Family.

Posteriormente, Omega tomó el micrófono para celebrar los seis años de Dynamite; sin embargo, cuando parecía que se iría tranquilo, se apagaron las luces y de la nada apareció Andrade, quien atacó a la figura de AEW.

Pero las cosas no quedaron ahí, pues Don Callis subió al ring y le dio la mano al mexicano, dando a entender su posible unión a la agrupación.

► ¿Qué pasará con Andrade?

La imagen de Andrade estrechando la mano de Don Callis manda un mensaje claro: la Don Callis Family suma músculo internacional.

Si la alianza se confirma, Andrade pasa de agente libre a pieza clave de una facción capaz de retar a los nombres más grandes de AEW, empezando por su nueva rivalidad contra Kenny Omega.