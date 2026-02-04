Andrade quiere retirarse en AEW: «Estoy para contribuir»

Las idas y venidas de Andrade entre AEW y WWE durante los últimos tres años han estado cerca de convertirlo en un meme andante. Ningún otro luchador hasta ahora había dejado WWE para firmar con AEW y a posteriori regresar al Imperio McMahon… hasta acabar dejándolo otra vez en pos de volver a la casa Élite. Por ello, algunos seguidores dudan de que la estancia de Andrade en su actual escenario de trabajo se prolongue demasiado.

Pero, obviando que todo cambio de aires tiene un límite, Andrade quiso despejar cualquier atisbo de duda mediante reciente publicación en X, luego de que un aficionado le pidiera jocosamente no ser «el Alberto del Río de AEW».

I would like to retire here!

I’m not kidding



I’m here to contribute to the company, and I’m here to become one of the greats of AEW — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) February 4, 2026

«¡Me gustaría retirarme aquí! No bromeo «Estoy aquí para contribuir a la compañía, y estoy aquí para convertirme en uno de los grandes de AEW»

Y los grandes se enfrentan a los grandes, como hoy veremos en Dynamite cuando Andrade se mida a Kenny Omega. Pero asimismo, su condición de «All Elite» le ofrece libertad para competir fuera de la empresa, visitando escenarios inéditos para él, caso de su implicación en el más reciente show de aniversario de APC o su compromiso este fin de semana con GWF.

► Previo AEW Dynamite

A continuación, les recuerdo todo lo que presenta hasta el momento el episodio de Dynamite de hoy, cuyos resultados podrán conocer en directo de la mano de SUPERLUCHAS.