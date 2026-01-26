Andrade, por primera vez contra Amazing Red de la mano de HOG

El mes de enero que está conjuntando Andrade no luce nada mal. Primero, con su participación en Wrestle Kingdom 20 y New Year Dash !! Luego, debutando en la escena francesa para el show de aniversario de APC. Seguidamente, turno por fin de que iniciara su nueva etapa en AEW, donde esta semana tiene previsto medirse a Swerve Strickland. Todo, cuando viene de defender el Campeonato Universal de WWC en Puerto Rico.
Y la cosa no acaba ahí, porque «el Ídolo» luchará en House Of Glory. Una casa que visitó por primera vez el pasado mes, apareciendo sorpresivamente durante el epílogo de Winter Warfare y dejando claro que quería el máximo cetro de la promotora, hoy en manos de Charles Mason. HOG hizo oficial entonces un duelo titular para el 20 de febrero, cuando celebre la cita No Turning Back.
Pero antes, este mismo viernes 30 de enero, HOG presenta City Of Angels, desde el Globe Theatre de Los Ángeles (California, EEUU) y Andrade podrá calentar motores frente a toda una institución de la escena neoyorquina: Amazing Red, contra quien nunca se ha medido. Red fue uno de los fundadores de HOG y por ello tiene en esta empresa su principal escenario de trabajo
► Cartel de HOG City Of Angels
Seguidamente, todo lo que HOG ha anunciado hasta ahora para City Of Angels, su debut en California.
- Andrade vs. Amazing Red
- CAMPEONATO CROWN JEWEL: Zilla Fatu (c) vs. Willie Mack
- CAMPEONATO DE PESO CRUCERO HOG: Infamous (c) vs. Starboy Charlie
- 5150 (Danny Limelight y Slice Boogie) vs. Mane Event (Jay Lyon y Midas Black)
- Shotzi (Campeona HOG) en acción
- Matt Cardona en acción
- Mustafa Ali en acción
- Ken Broadway en acción
