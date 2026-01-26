Andrade, por primera vez contra Amazing Red de la mano de HOG

por
Andrade

El mes de enero que está conjuntando Andrade no luce nada mal. Primero, con su participación en Wrestle Kingdom 20 y New Year Dash !! Luego, debutando en la escena francesa para el show de aniversario de APC. Seguidamente, turno por fin de que iniciara su nueva etapa en AEW, donde esta semana tiene previsto medirse a Swerve Strickland. Todo, cuando viene de defender el Campeonato Universal de WWC en Puerto Rico

Y la cosa no acaba ahí, porque «el Ídolo» luchará en House Of Glory. Una casa que visitó por primera vez el pasado mes, apareciendo sorpresivamente durante el epílogo de Winter Warfare y dejando claro que quería el máximo cetro de la promotora, hoy en manos de Charles Mason. HOG hizo oficial entonces un duelo titular para el 20 de febrero, cuando celebre la cita No Turning Back.

Pero antes, este mismo viernes 30 de enero, HOG presenta City Of Angels, desde el Globe Theatre de Los Ángeles (California, EEUU) y Andrade podrá calentar motores frente a toda una institución de la escena neoyorquina: Amazing Red, contra quien nunca se ha medido. Red fue uno de los fundadores de HOG y por ello tiene en esta empresa su principal escenario de trabajo

AEW Collision 24 enero 2026 Andrade el Ídolo - JJWilliamson
@JJWilliamsWON

 

► Cartel de HOG City Of Angels

Seguidamente, todo lo que HOG ha anunciado hasta ahora para City Of Angels, su debut en California. 

 

 
 
 
 
 
Ver esta publicación en Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una publicación compartida por House Of Glory Wrestling (@hogwrestling)

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos