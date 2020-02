Los luchadores de Raw tienen 10 días por delante para respirar tranquilos, nunca mejor dicho, antes de que Andrade vuelva con el cinturón de Campeón de Estados Unidos sobre su hombro. El de Gómez Palacio se encuentra suspendido hasta el 27 de febrero, día en que se levantará dicha suspensión, que coincide además con el día en que se celebra el Super ShowDown 2020. Un evento en el que estará presente para disputar un Gauntlet Match que conducirá al ganador a un trofeo del que todavía no se ha revelado el valor, si es que va a tener alguno.

Por diferentes razones esperamos con ganas que «El Ídolo» vuelva a los encordados, que pasan por el talento que tiene hasta su rivalidad con Humberto Carrillo, sin olvidar lo que va a pasar con Ángel Garza, a quien Dave Meltzer la encontró hueco en la marca roja. Habrá que ver si Vince McMahon también.

No sabemos qué va a pasar con los compatriotas, si van a trabajar juntos o no (lo más probable parece que no, al menos por ahora), pero si pensamos en Andrade de forma individual sí que lo sabemos. Retomará su aventura en el show de los lunes así como su reinado. Y para que todos tengan claro que no ha perdido impulso en estas semanas alejado de la acción, ha puesto de esta forma en aviso a todos:

Support me, motivate me or get out of my way. I start the week and you ? Apóyame, motiva o quítate de mi camino!!! Empezamos la semana y tu ? #Andrade #FaceOfLatinos #MyTime #Diez pic.twitter.com/HbLPiviNUf

— “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeCienWWE) February 17, 2020