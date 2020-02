Andrade podría ser inocente: ¿Fallos en la política de bienestar de WWE?

Andrade podría ser inocente: El caso del mexicano Andrade violando las políticas de bienestar podría tener un giro muy drástico antes de que cumpla su sanción.

De acuerdo al ex comentarista de WWE, Hugo Savinovich, el Ídolo podría ser inocente, en su portal Lucha Libre Online, Huguito afirma:

«La situación con Andrade me molesta mucho, porque yo he sido de los que he dicho que lo respaldo al cien por ciento. Estudiando el caso, vengo a enterarme de ciertas cosas. Luchadores estrellas de la empresa tienen más información sobre esto, cómo está trabajando el sistema de pruebas de bienestar de WWE. Sumando lo que yo hablé con ustedes con el asunto de Primo Colón, y luego, públicamente, él dijo que por un cheque no iba a dejar que pisotearan su honor.

«Luchadores importantes de WWE han comentado de esto en los camerinos, que es un mundo donde tú te enteras de un montón de cosas. Andrade, me atrevo a decirlo públicamente, entiendo que es inocente».