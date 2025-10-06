Andrade: «No voy a hablar mal de WWE»

El talentoso luchador mexicano Andrade el Ídolo, quien recientemente salió de WWE en medio de algo de polémica, hizo su regreso a AEW de manera sorpresiva el pasado miércoles 01 de octubre de 2025, atacando a Kenny Omega y uniéndose a The Don Callis Family.

Después, Andrade tuvo su primera lucha tras dejar WWE el pasado viernes 03 de octubre. Fue en The Crash Lucha Libre, empresa de la cual es ahora el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo The Crash, tras quitarle el título a DMT Azul en el Auditorio de Tijuana en Tijuana, Baja California.

► Andrade el Ídolo rompe su silencio tras salir de WWE , pero no hablará mal de la empresa

Pues bien, después de esta buena lucha, que dejó con buen sabor de boca a los aficionados, Andrade rompió su silencio en torno a su salida de WWE y en entrevista con TJ Sports Lucha Libre, dijo que prefería no hablar mal de WWE, pese a que pudiera haber malos tratos en algún punto, pues sabe que es mejor no quemar puentes que podría tener que utilizar en el futuro.

WWE ya es pasado para Andrade. Su futuro ahora es AEW, en donde quiere ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. También aseguró que buscará ganar más títulos en otras empresas. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

“He salido de la mayoría de las empresas en buenos términos. También me fui bien de WWE. Siempre les digo a otros luchadores: no hablen mal de las empresas. Las empresas siempre van a seguir, pero nosotros, los luchadores, nos lesionamos, fallecemos, y la lucha libre continúa. Ese es el consejo que doy: no hablen mal de las promociones. Cuando era más joven, a veces lo hice, pero siempre he respetado a todas las empresas. Les tengo agradecimiento.

«Sé que a veces hay malas situaciones, maltratos y todo eso, pero al final del día estamos donde estamos gracias a las empresas, a los fans y a todo el esfuerzo que ponemos. He aprendido mucho, y también he aprendido a ser más maduro y a respetar cada empresa. He crecido mucho como luchador. La gente lo nota, sabe que soy un buen luchador.

«También respeto a los que me odian, a los que no les gusto, a los que me critican—eso también es bueno, porque te da más motivación para seguir adelante. Sigo callando bocas; regresé a AEW hace dos días y ahora estoy aquí en Tijuana ganando este campeonato—mi primer título desde que dejé WWE—y voy por más. No puedo decirte cuáles, pero voy por más campeonatos para Andrade el Ídolo».

Acerca de su salida de WWE:

“¿Cómo me siento después de dejar WWE? Había estado persiguiendo este campeonato durante mucho tiempo. Hoy, después de dejar WWE, todo pasa por una razón. He trabajado duro—ya casi más de 20 años como luchador profesional. Llevo más de 20 años en este negocio.

Sé que The Crash es una empresa muy respetada, tanto a nivel nacional como internacional, y me había propuesto que si algún día dejaba WWE otra vez, iría por el Campeonato Mundial de Peso Completo de The Crash. La empresa me dio esa oportunidad y estoy muy agradecido. Ganar este campeonato de The Crash es un honor para mí. Es mi primer campeonato desde que salí de WWE».

Acerca de su regreso a AEW:

“Y ahora que estoy en AEW, también voy a ir por el campeonato de AEW. Como dijiste, cuando dejé WWE, mi primera aparición fue aquí en Tijuana. Estoy muy agradecido con The Crash por las oportunidades que me han dado”.Sports Keeda Wrestling