Andrade: «Me imagino que a WWE no le gustó que volviera a AEW»

Que el regreso de Andrade a AEW sólo se haya limitado a una aparición, durante el episodio de Dynamite del pasado 1 de octubre, tiene que ver, inevitablemente, con WWE.

Al parecer, el otrora Imperio McMahon le había impuesto una cláusula de no competencia, pero según expone ahora «el Ídolo» bajo entrevista en el programa DeporTV de TV Azteca, su abogado no tuvo constancia de la misma al firmar nuevo contrato con AEW.

«Tuve una llamada de atención, porque muchas medicinas y suplementos que se pueden consumir en México no se pueden consumir en Estados Unidos. Tenemos ciertas restricciones sobre recetas que no podemos consumir como atletas debido al dopaje y cosas así. Tuve una llamada de atención, estaba un poco fastidiado. Hablé con la WWE, llegamos a un acuerdo para salir de WWE y terminamos de la mejor manera en ese tiempo. Después regresé a AEW. Me imagino que a WWE no le gustó [que volviera a AEW], la verdad es que no lo sé. Estoy muy agradecido con la WWE. Como el abogado que tenía también era o es el de mi exesposa, pues no se puede usar el mismo abogado ya. Y en el contrato que firmé, el abogado no sé si no se dio cuenta, de que tenía una cláusula de 12 meses de no competencia y ahí sacaron esa cláusula…. Ahorita mismo estamos en esa fase [negociando]. Ahorita ya no sería un año; estamos negociando. Llevo ya 3 meses inactivo […] No podré competir a nivel mundial».

