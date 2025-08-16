Andrade interesada en pelea de trilogía con Namajunas

Jessica Andrade está dispuesta a disputar una tercera pelea con su compañera ex campeona de la UFC, Rose Namajunas.

Tras dos combates memorables, donde cada peleador se alzó con la victoria, a Andrade le entusiasma la idea de una trilogía con Namajunas para ajustar cuentas. Andrade (26-14 MMA, 17-12 UFC), quien regresó a las 115 libras, incluso está considerando subir a peso mosca, donde compite Namajunas.

«Sí, lo he pensado muchas veces, y pensé que iba a ser en 115 libras. Sin embargo, Rose ahora subió de categoría, y no creo que esté interesada en volver a las 115 libras. Pero si la UFC me dice: ‘Jessica, ¿quieres hacer una trilogía con ella?’, para mí sería genial. Me gusta mucho la idea. Sería bueno tener una tercera pelea con Rose».

Namajunas y Andrade pelearon por primera vez en 2019. La brasileña noqueó a Namajunas con un slam devastador para ganar el título femenino de peso paja de la UFC y dos bonos de 50,000 por Pelea de la Noche y Actuación de la Noche. En su revancha un año después, en 2020, Namajunas vengó su derrota, superando a Andrade en una pelea sin título que también ganó el premio a la Pelea de la Noche.

Andrade recuerda muy bien la noche en que se convirtió en campeona al conseguir uno de los nocauts más aterradores en la historia de la UFC.

«Sí, yo también tenía mucho miedo. Al principio, no pensé en ello. Solo pensé en mi victoria. Pero cuando subí a la jaula y miré la pantalla, pensé: ‘¡Dios mío! ¿Está muerta?’. Pero luego se incorporó y empezó a hablar, y se veía bien. Pero sí, el pensamiento inicial fue: ‘¡Dios mío! ¿Cómo está viva? No murió'».

Andrade regresa a la jaula este sábado en la cartelera preliminar de UFC 319, que se llevará a cabo en el United Center de Chicago. Se enfrentará a la contendiente clasificada Loopy Godínez en un combate de peso paja. Andrade busca romper una racha de dos derrotas.