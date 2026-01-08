Andrade reaparece para humillar a los Young Bucks y Jack Perry

El duelo donde Jack Perry enfrentó a Ricochet y sus aliados tuvo una serie de sorpresas, desde la reaparición de los Young Bucks con sus trajes tradicionales, hasta el regreso de Andrade «El Ídolo».

Originalmente Jack Perry haría equipo con JetSpeed, pero ambos luchadores fueron atacados en vestidores; sin embargo, lejos de luchar solo, el integrante de Jurassic Express recibió la inesperada ayuda de Matt y Nick Jackson.

El combate de tercias comenzó con dominio de The Young Bucks y Jack Perry, quienes aislaron a Ricochet con ataques combinados y vuelos espectaculares hacia ringside. Sin embargo, Bishop Kaun y Toa Liona reaccionaron con fuerza bruta, castigando sin piedad a Perry y recuperando el control del encuentro.

La acción se tornó frenética con grandes secuencias para ambos equipos, incluyendo una Samoan Drop triple de Liona y un Vertigo de Ricochet que estuvo cerca de sentenciar el duelo. Al final, Perry logró sobrevivir y, junto a los Bucks, conectó una combinación definitiva de Doomsday Device, BTE Trigger y Knee Strike para llevarse la victoria.

► Momentos claves

Tras la campana, Don Callis y su grupo irrumpieron para atacar a los ganadores. JetSpeed intentaron auxiliar a los Bucks, pero las luces se apagaron y un luchador enmascarado apareció para agredirlos también. La revelación fue inmediata: Andrade El Ídolo estaba de regreso en AEW, uniéndose a la emboscada y participando directamente en la humillación de los Young Bucks y Jack Perry en el ring.

► ¿Qué pasará ahora?

El regreso de Andrade como aliado de Don Callis Family cambia por completo el panorama, dejando a los Bucks y a Jack Perry expuestos y superados en número. Además, el equipo de Don Callis sigue creciendo.